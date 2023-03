Die Sparda-Bank in Villingen wird in den nächsten Tagen umziehen: Von der Niederen Straße 59 in die die Niedere Straße 45. Die Genossenschaftsbank rückt damit in Stück näher ins Herz der Stadt, in Richtung Stadtmitte. Dies bestätigt die Sparda-Bank auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Bisher war die Filiale im Süden der Niederen Straße an der Einmündung zur Ankergasse beheimatet. Künftig ist sie an der Ecke zur Paradiesgasse zu finden. Die Belebung durch diese stark frequentierte Passage von und zum Bahnhof dürfte auch die Bank als Vorteil schätzen.

Der Domizilwechsel findet in den nächsten Tagen statt. Aus diesem Grund ist die Bank am Donnerstag, 30. März, und am einschließlich Freitag, 31. März, geschlossen. Nach der Umsiedlung sind die neuen und modernen Geschäftsräume ab Montag, 3. April, in der Niederen Straße 45 für die Kundschaft geöffnet. Der Umzugsaufwand ein paar Häuser weiter ist von der räumlichen Seite sehr überschaubar.

Hin und Her in der Niederen Straße Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Sparda-Bank in der Niederen Straße umzieht. Ende 2010 war sie von der Niederen Straße 51 in die Niedere Straße 59 umgezogen, wo die Genossenschaftsbank seinerzeit deutlich mehr Platz gefunden hat. Vor vielen Jahren war dort das Sportgeschäft Fehlinger beheimatet, das manch älteren Villingern noch gut in Erinnerung geblieben ist.

Einzige Einschränkung in den ersten Wochen für die Kunden ist nach Feststellung der Bank, dass die Geldautomaten nur zu den Öffnungszeiten zugänglich sein werden. Das hängt mit den letzten Bauarbeiten zusammen, die bis Mitte April abgeschlossen sein werden. Die offizielle Eröffnung ist am 21. April geplant.

Zugang ist jetzt barrierefrei

Ein großer Vorteil der neuen Filiale, so betont die Pressesprecherin der Bank, Stephanie Wachtarz, „ist die Barrierefreiheit“. Die bisherige Filiale erstreckte sich über drei Stockwerke und war nicht barrierefrei zugänglich. So verfügte das Gebäude beispielsweise nicht über einen Aufzug.

Darüber hinaus waren die alten Räume sehr hellhörig – was insbesondere bei vertraulichen Gesprächen ein Nachteil gewesen sei. „Auch hier punktet unsere neue Filiale im Vergleich, da wir die Beratungsbereiche nach unseren speziellen Bedürfnissen konzipieren konnten“, so die Sprecherin der Bank.

Bisher ist die Sparda-Bank in der Niederen Straße 59 untergebracht. Ende der Woche soll der Umzug erfolgen. | Bild: Trippl, Norbert