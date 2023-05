Im Gewerbegebiet Neuer Markt, zwischen Villingen und Schwenningen gelegen, tut sich immer wieder etwas. Neue Geschäftsideen etablieren sich, erfolgreiche Unternehmen vergrößern sich und beziehen frei gewordene Immobilen. Im vergangenen Jahr eröffnete hier am Neuen Markt, das sehr erfolgreiche Café von Luisa Zerbo in der neu erbauten Gewerbefläche mit besonders attraktiven Gartencafé. Das Café befindet sich im Einkaufscenter der beliebten Fachgeschäfte Garten-Center Späth und Kölle Zoo.

Auch neben den Gewächshäusern des alteingesessenen Garten Center Späth stehen Veränderungen an. Seit dem Spätsommer 2022 sind Bauhandwerker vor Ort, um eine ehemalige Spielhalle dort grundlegend umzugestalten. Ein neuer Eingangsbereich mit großzügigem Foyer lädt ein, eine völlig neue Nutzung kennenzulernen und unter Umständen einen der jetzt frei gewordenen Büro- oder Fertigungsräume zu mieten. „Wir wollen die Nutzung der bestehenden Räume ändern“, erklärt Tanja Isabel Späth von der Firma Späth Grundstücke.

Wer eine sehr gute Lage im Gewerbegebiet Neuer Markt, unweit des Klinikums sucht, der sei in dem neu gestalteten Gebäude bestens aufgehoben, so die Grundstücksverwalterin. Sie könne sich beispielsweise den Einzug einer Tierarztpraxis vorstellen oder einen Medizin-Dienstleister der von der Nähe zum Klinikum profitieren würde. Aktuell stehen zwei Einheiten zur Nutzung bereit. Insbesondere ein Raum im Loftstil mit einer Fläche von bis 360 Quadratmetern, der durch die dort vorherrschende Deckenhöhe von 4,70 Metern besticht. Ideal beispielsweise für eine Tanzschule oder ein Sportstudio. Bezüglich der künftigen Nutzung sei man offen für jede Idee, erklärt Tanja Isabel Späth.

Eine weitere Einheit weist eine Grundfläche von 176 Quadratmetern auf. Aktuell ist man dabei die noch zur Vermietung anstehenden Räume zu sanieren und total neu zu gestalten. Ein Aufzug und die neue behindertengerechte Toilette ergänzen die jetzt erfolgte Sanierung.

Auf der gleichen Etage bezieht aktuell die Firm Gerl Dental die neu gestalteten Räume. Die Anton Gerl GmbH stattet Zahnarztpraxen mit Technik und Zubehör aus, erklärt Geschäftsstellenleiter Thorsten Schneider und man brauche keine Lauflage, da hauptsächlich Leute aus dem Fach die Ausstellungsräume besuchen.

Ein absolutes Plus nicht nur für ihn sind die Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür. Für die Gestaltung des neuen Eingangsbereichs habe man das Architekturbüro Ketterer aus Königsfeld-Neuhausen verpflichten können, so Tanja Isabel Späth. „Wir waren mehr als zufrieden insbesondere mit der Bauleitung“, so Späth. Sie könne das Architekturbüro und insbesondere auch die Handwerker, die überwiegend aus der Region stammen, wärmstens weiterempfehlen. (in)