Die Firma Leber Hygieneservice hat Anfang des Jahres ihren Neubau in Gutach bezogen. Der mittelständische Großhandelsservice für industrielle Hygieneprodukte, bislang in Hornberg-Niederwasser ansässig, erweiterte damit seine Lagerflächen deutlich.

Der Neubau war von langer Hand geplant. Bereits 2016 wurde mit der Projektentwicklung begonnen. Als Herausforderung erwies sich dabei die Suche nach dem geeigneten Standort. „Wir hatten an unserem Standort in Hornberg keine Erweiterungsflächen mehr“, nennt Joachim Wisser den Grund, weshalb das traditionsreiche und bis heute familiengeführte Unternehmen sich neu orientieren musste.

Im September 2019 war Spatenstich, 15 Monate später wurde das neue Gebäude zum Jahreswechsel 2020/21 bezogen. Direkt an der Schwarzwaldbahnlinie ist auf 10.700 Quadratmetern Fläche ein modernes Büro-, Lager- und Verwaltungsgebäude entstanden. 2200 Quadratmeter Lagerfläche und 680 Quadratmeter Bürofläche stehen Leber Hygieneservice künftig zur Verfügung. Die Warenlogistik wird in einem großzügigen Wareneingangs- und Versandbereich abgewickelt. Tausende Hygieneartikel werden unter anderem in einem Hochregal gelagert.

Von Waschraumprodukten wie Papierhandtuch- und Seifenspender und deren Nachfüllprodukte über Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Produkte für den Haut- und leichten Arbeitsschutz (Schutzbrillen, Gehörschutz), bis zur Geschirrspültechnik wird hier die Ware kommissioniert und für den Kunden bis zur Auslieferung mit dem eigenen Fuhrpark oder per Spedition auf einem von 2400 Palettenstellplätzen bereit gestellt.

Dabei wurde die jetzige Fläche großzügig bemessen. „Wir sind mittlerweile eines der führenden Unternehmen für Hygieneprodukte in Südbaden und klar auf Wachstum ausgerichtet“, sagt Yvonne Leber-Wisser. Dass das Unternehmen heute so erfolgreich ist, verdankt Leber Hygieneservice „unseren Kunden und unseren Mitarbeitern, die unser Unternehmen erst zu dem gemacht haben, was es heute ist“, betonen die Geschäftsführer.

Die Produkte von Leber Hygieneservice sind überall dort im Einsatz, „wo Menschen sich die Hände waschen“, fasst Joachim Wisser grob das Tätigkeitsfeld zusammen. In erster Linie werden Industrie und Gastgewerbe beliefert. „Aber auch öffentliche Gebäude, Kindergärten und Schulen“, zählt er auf.

Der Bezug zur Region ist der Unternehmerfamilie wichtig. Neben den Geschäftsführern Joachim Wisser und seiner Frau Yvonne Leber-Wisser sind inzwischen auch die Kinder Yannic und Maxime ebenfalls im elterlichen Betrieb tätig. „Wir sind stark mit der Region verwurzelt. Weil wir etwa 100 Kilometer rund um unseren Standort aktiv sind.“

Dass die Corona-Pandemie und das damit verbundene gestiegene Hygienebewusstsein für das Familienunternehmen einen zusätzlichen Schub gebracht haben, relativiert sich schnell, wie Joachim Wisser sagt. Natürlich habe man seit Corona auch Mund-Nasenschutzmasken im Sortiment. „Der März war der Wahnsinn, da war das Toilettenpapier ausverkauft und die Beschaffung schwierig. Aber aufgrund geschlossener Gastronomie und Industriebetriebe, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten, fehlten die Anwender für unsere Produkte.“ Auch Desinfektionsmittel zählten kurzzeitig zum raren Gut, da die Rohstoffe, Pumpen und Behälter ebenfalls knapp wurden. „Das war eine spannende Zeit“, blicken die Hygieneexperten zurück.

Nächste Generation

Mit Sohn Yannic und Tochter Maxime ist bereits die vierte Generation der Familie im Unternehmen tätig. Yannic hat seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann abgeschlossen und ist seit 2016 im Bereich Verkauf und Vertrieb tätig und unterstützt seine Eltern in der Geschäftsleitung. Maxime hat nach ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin ebenfalls eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht. Sie arbeitet seit Herbst vergangenen Jahres im Verkauf.

Zwar sieht sich Leber Hygieneservice als klassischen Großhandel, der keine eigenen Produkte herstellt. Eine Ausnahme gibt es dennoch. „Wir unterstützen seit vielen Jahren die Rehaklinik Katharinenhöhe in Schönwald“, erzählt Joachim Wisser. Deshalb hat das Unternehmen in Coronazeiten eine Hygienesäule entwickelt, die unter der Eigenmarke Lewis vertrieben wird. Vom Verkauf jeder dieser Säule aus Edelstahl als Halter für Desinfektionsspender spendet das Unternehmen zehn Euro an die Rehaklinik. (spr)

Zur Firma

Die Firma Leber Hygieneservice hat eine fast 90-jährige Tradition. 1934 hat Ernst Leber ein Handelsunternehmen für Tabakwaren in Hornberg gegründet, das 1972 an Karl und Edith Leber übergeben wurde. 1980 wurde das Tabakwarensortiment um erste Hygieneartikel erweitert. 1989 wurde in Hornberg-Niederwasser ein Neubau mit Lagerfläche erstellt. 1993 wurde der Tabakwarenbetrieb verkauft. 1998 wurde die Unternehmensform in eine GmbH umgewandelt und Joachim Wisser und seine Frau Yvonne Leber-Wisser als Geschäftsführer bestellt. Das Unternehmen beschäftigt 36 Mitarbeiter. (spr)