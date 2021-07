VS-Villingen – „Meine Heimat Kita“ heißt es ganz oben auf der Webseite der Villinger Kikripp, und dieses Heimatgefühl wird unter dem Dach der alten Saba-Villa in der Hermann-Schwer-Straße 1 auch gelebt. Heimat sei, so heißt es dort in den Willkommensworten, wenn man spürt, nach Hause zu kommen. Und genau dies Stückchen Heimatgefühl sei der Schlüssel zu der Erfolgsgeschichte von Kikripp, erklärt die Gründerin und Leiterin der Kindertagesstätte, Marisa Faißt-Neininger.

Vor zehn Jahren hat die gelernte Erzieherin und Mutter von vier Kindern die Kikripp gegründet. Was als kleines Tagespflege-Projekt mit geliehenen 2000 Euro in einer Dreizimmerwohnung begann, ist nun zu einer großen Kita mit sechs Gruppen und 80 Kindern in der imposanten Saba-Villa geworden. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 25. Juli, mit einem großen Zirkusfest gefeiert – inklusive Zelt, Jahrmarktgelände, Verpflegung und vielem mehr. Karten gibt es im Vorverkauf (siehe Infokasten).

Um dem stetig steigenden Platzbedarf Rechnung zu tragen, hat das Haus einen Anbau erhalten, der beim Fest ebenso besichtigt werden kann wie die Einrichtung selbst.

Rund 800.000 Euro investierten Marisa Faißt-Neininger und ihr Mann Marius Neininger in den Anbau. Auf jetzt 800 Quadratmetern wird tagtäglich alles für das Wohl der Kleinen getan. Die Küche, in der täglich leckere und nachhaltige Speisen zubereitet werden, war zu klein geworden, eine weitere Gruppe (die sechste) brauchte Räume, und auch sonst fehlten spezielle Räume, um dem Anspruch an die Erziehung, die den Richtlinien der Montessoripädagogik folgt, gerecht werden zu können.

Jetzt werden die frisch gekochten Mahlzeiten für bis zu 80 Kinder in der neuen Küche zubereitet, die allen Anforderungen an eine Großküche entspricht, gleichzeitig aber durch zeitgemäßes Mobiliar wohnlich und behaglich wirkt.

Die Inneneinrichtung des Hauses ist bewusst und konsequent in Schwarz-weiß gehalten. Sie werde durch die vielen Farbtupfer, die das Leben täglich bietet, von ganz alleine bunt, erklärt die Leiterin die Gestaltungslinie, der alle Räume im Haus folgen, seien es die Gruppenräume, die Toilettenräume oder auch das Kinderrestaurant „Rehkids“.

Stolz ist man in der Kikripp vor allem darauf, dass man zum einen über ausreichend viele und engagierte Mitarbeiter verfügt. Dass es allein in den vergangenen sechs Jahren keinen einzigen Wechsel in dem 36 Personen starken Team gegeben habe, sei ein eindrücklicher Beweis dafür, dass Arbeiten in der Kikripp Spaß macht. „Wir reden viel miteinander und lassen Konflikte gar nicht erst entstehen“, so Marisa Faißt-Neininger, und man tue sehr viel für die Teambildung, ergänzt sie.

Wer bei einem Rundgang durch das Haus die durchdachte Einrichtung sieht und die besondere Atmosphäre auf sich wirken lässt, der fühlt sich wohl in diesem ganz speziellen Kinderhaus – und erleben kann man das beim Tag der offenen Tür.