von SK

Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH bietet den Badegästen ab dem kommenden Montag einen zusätzlichen Service an.

Rund fünf Wochen nach der Eröffnung im Pandemiebetrieb wird zwischen den beiden Stadtteilen ein Bäder-Bus eingesetzt, der die Badegäste kostenlos von Schwenningen zum Villinger Kneippbad befördern wird.

„Wir hatten den Einsatz eines Bäder-Busses ja bereits im Vorfeld der Eröffnung angekündigt und wollen so den Menschen in und um Schwenningen ermöglichen, zum Villinger Kneippbad zu gelangen“, erklärt BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter.

Während der Sommerferien in Baden-Württemberg wird der Bäder-Bus täglich zwischen dem Neckarbad und dem Kneippbad verkehren. „Wir werden aber auch die Fahrgastzahlen erheben und uns vorbehalten, diesen Service wieder einzustellen, sollte sich die Resonanz auf den Bäder-Bus in Grenzen halten.“

Der Bäder-Bus startet vom Neckarbad in Schwenningen und macht Halt am Schwenninger Busbahnhof (Hinfahrt: Haltestelle E – Rückfahrt: Haltestelle I), am Bahnhof in Schwenningen (Hinfahrt: Haltestelle B – Rückfahrt Haltestelle E) und am Bahnhof in Villingen (Hin- und Rückfahrt: Haltestelle F).

Der Bäder-Bus dient ausschließlich zur Beförderung von Badegästen zwischen Schwenningen und Villingen, sodass bei den geplanten Haltestellen zum Kneippbad nur ein Zustieg erfolgen kann. Bei den geplanten Rückfahrten sind lediglich Ausstiege möglich.

Zuletzt hatten die BäderVS die Eintrittspreise angehoben. Die Details hierzu: