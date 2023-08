Mitten in der Nacht zum Mittwoch, 23. August, kamen die Holzelemente für das neue, flachgeneigte Satteldach aus dem bayrischen Ditfurt in Villingen an. Geladen waren zwölf Holz-Tragekonstruktionen und ein Windstabilisator.

Netto-Markt in Villingen bekommt neues Dach. Video: Susanne Rothweiler

Schwebende Dachteile

Diese schwebten heute gegen 10 Uhr vom Schwerlasttransporter auf das Netto-Markt-Gebäude in der Kirnacher Straße am Rande des Villinger Wohngebiets Welvert ein. Insgesamt wurden rund sieben Tonnen auf das Gebäude aufgesetzt.

Hier schwebt ein neues Dach ein Video: Susanne Rothweiler

Tragekonstruktion misst 21 Meter

Die rund 21 Meter langen Tragekonstruktionen aus Holz, die sogenannten Nagelplattenbinder, wurden dann mit einem Abstand von einem Meter auf dem Markt angebracht. Der ebenfalls eingebaute Windbock dient als Stabilisator für Wind- und Sog-Kräfte. So entsteht auf rund 22 Metern auf 11,5 Metern ein flachgeneigtes Satteldach.

Der Windbock für das neue Dach des Netto-Marktes VS schwebt in der Höhe Video: Susanne Rothweiler

Restliche Teil wird begrünt

Auch der Rest des Daches wird saniert, erklärt Florian Arens, der Bauleiter der Firma KIZ (Kinzigtal Bauträger). Der restliche Großteil des Daches wird Flachdach bleiben, allerdings wird es mit Pflanzen begrünt. Ein sogenanntes Gründach.

Martin Gasiewicz und Andreas Kosack von der Firma Holzbau Meilinger überprüfen am Netto-Markt in Villingen am Rande des Wohngebiets Welvert den Windbock für das neue Dach. | Bild: Susanne Rothweiler

Verkaufsflächen werden erweitert

Arens erklärt, dass die Verkaufsflächen im Markt erweitert wurden. Nun hat beispielsweise die Bäckerei Krachenfels einen Raum für die Backvorbereitung, eine Kühlzelle und Platz für Sitzgelegenheiten.

Laut Arens soll der Markt voraussichtlich ab 30. September für die Innenarbeiten geschlossen werden. Am 3. November sollte dann die Übergabe von KIZ an Netto stattfinden.