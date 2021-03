VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Naturerlebnis vor dem Fenster: Wenn sich eine Amsel zum Nestbau den Balkon aussucht

Amseln nisten häufig in menschlicher Nähe. So auch auf dem Balkon von Redakteurin Nathalie Göbel. Drei Eier liegen in dem Nest, das das Weibchen aus Moos, Erde und Gras gebaut hat