Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Wochenende den Bauhof und das Probelokal der Narrenzunft Schwenningen in der Burgstraße beschädigt. Die Täter schlugen diverse Glasscheiben ein und beschmierten die Fassade mit Graffitis.

Rottweil Freispruch für Barkeeper: Bierkrug-Schläge waren reine Notwehr Das könnte Sie auch interessieren

Zunftmeister Lutz Melzer bestätigt gegenüber dem SÜDKURIER diese Beschädigungen: „Ich war am Montagmorgen vor Ort, habe das entdeckt und auch Anzeige erstattet.“

Das Gebäude ist beschmiert worden und die Glasscheiben der Eingangstüre zerschlagen. | Bild: Lutz Melzer

Die Unbekannten hätten das Gebäude, die ehemalige Großvieh-Halle des alten Schlachthofes, mit Graffitis beschmiert, die Eingangstüre eingeschlagen und mindestens sechs Fenster im Erdgeschoss zerstört.

Vor kurzem noch das Hallenfest gefeiert

Wie Melzer erklärt, stellt die Narrenzunft auf dem Areal ihre Fahrzeuge und Wagen ab, das Gebäude dienst als Probelokal und auch der Fanfarenzug trifft sich in der Burgstraße.

Der erste Zunftmeister Lutz Melzer hat am Montagmorgen den Schaden in der Burgstraße entdeckt. | Bild: Naiemi, Sabine

„Erst am vorvergangenen Wochenende haben wir hier unser Hallenfest gefeiert“, erzählt Lutz Melzer. Er geht davon aus, dass die Versicherung für den Schaden aufkommt, aber dennoch: „Es bleibt einfach der Ärger und viel Rennerei.“

Auch im Erdgeschoss haben die Täter mindestens sechs Scheiben eingeworfen. | Bild: Lutz Melzer

Schaden von mehreren tausend Euro

Insgesamt verursachten die unbekannten Täter, so schätzt es die Polizei, einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen. Melzer weiß, dass in dieser Ecke nicht viel los ist, gerade am Wochenende und in der Nacht. Aber: „Es wäre natürlich toll, wenn doch jemand was gesehen hat und sich meldet.“