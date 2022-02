Eine Fasnet, vergleichbar mit dem närrischen Treiben vor der Pandemie, wird es in diesem Jahr auf der Baar nicht geben. Es soll aber in diesem Jahr definitiv eine Fasnet geben, zumindest im Rahmen des Möglichen. Wenn es darum geht, in schwierigen Situationen kreative Lösungen zu finden, dann tut sich die Narrenzunft Frohsinn hervor. Viel Mühe hat man sich im Verein mit dem digitalen Fasnetangebot in diesem Jahr gegeben. Neben dem ersten Eschinger Narredag, der am Fasnetsonntag starten soll, hat der Frohsinn ein weiteres Angebot für Fasnetbegeisterte im Programm: einen Hansel zum Mieten.

Haushalte, die mitmachen wollten, mussten sich vorab per E-Mail bei oberhansel@narrenzunft-frohsinn.de anmelden. Am Schmotzigen läuft die Aktion schließlich von 13 bis 15 Uhr ab. „Dann kommen etwa zwei Hansel vorbei, sagen Hanselsprüchle, werfen Gutzle“, so die Planung der Organisatoren. Ein kleines Fasneterlebnis vor der Haustür wird so geschaffen und das übrigens kostenlos.

Der Schwerpunkt liege auf Kindern und Personen, die nicht mehr allein vor die Tür können. Die Idee wurde schon vergangenes Jahr angedacht, wurde damals verworfen und nun neu ausgepackt.

Eschinger Narredag

Eine Art Miniatur-Fasnet, bei der in einem abgesperrten Bereich im Residenzviertel alle traditionellen Elemente der Donaueschinger Fasnet gezeigt werden sollen, ist der Eschinger Narredag am Fasnet-Sonntag, 27. Februar. Die Karten dafür müssen vorab gekauft werden, ein umfangreichen Sicherheitskonzept ist vorgesehen.

Mitwirken sollen bei der Schau in zwei Durchläufen – 11.11 Uhr und 16.30 Uhr – unter anderem Ignaz und Severin, die 7-Blätz-Hexen aus Allmendshofen, die Stadtkapelle, der Musikverein Aufen, die Kueseckel-Musik, Armbrusters Stumpäkappelle unddie Stadtstreichler.

Hanseleliedsingen

Ein Schmutziger Dunschtig in Bräunlingen ohne närrisches Treiben, das geht gar nicht. Das findet jedenfalls die Narrenzunft Eintracht Bräunlingen. Sie hat ein für Corona-Bedingungen erstaunlich umfangreiches Programm vorbereitet. Das soll zumindest in der Bräunlinger Innenstadt für ein paar Stunden närrische Stimmung entfachen.

So ziehen die Bräunlinger Hansele zum Hanselliedlesingen durch die Straßen und Lokale der Stadt. In Reimen und Versen bringen sie zu Tage, was während des vergangenen Jahres verschwiegen und vertuscht werden sollte. Die Narrenzunft sperrt unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln den Straßenbereich vom Lindenhof bis zum Kelnhofvorplatz in der Zeit von 10.30 Uhr bis in den Abend.

Mit dabei beim Hanselesingen sind auch die Urhexen, die Krummen Hexen, die Trommler und die Stadtwehr. Diese stoßen vom Buck zum Kelnhofplatz vor. Die Stadtmusik wird im Bereich der Zwingelgasse das Geschehen mit närrischen Klängen untermalen.

Ab 18.33 Uhr wird das eigentlich am 20. Februar geplante Hexenfeuer auf dem Kelnhofplatz angezündet. Dieses Mal sind auch die Krummen Hexen bei der närrischen Zeremonie dabei. Die Zahl der Teilnehmer wurde auf maximal 300 Personen festgelegt. (sk)