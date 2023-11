Bei der Jahreshauptversammlung der Heringsdörfler sind einige Neuerungen auf den Tisch gekommen, die der Verein plant. Ein Ziel ist es, wieder Fußgruppen aufzubauen, die dann an der Fasnet 2025 unterwegs sind. Geplant ist, so Vorsitzender Werner Betsch, eine Piratengruppe ins Leben zu rufen, die das Piratenschiff Black Hering begleitet. Eine Fußgruppe in einem neuen Heringshäs soll den Fisch-Wagen begleitet. Die Heringsdörfler suchen neue engagierte Mitglieder, die Lust haben, tatkräftig bei der Umsetzung dieser Ideen zu helfen.

Das Jahr sei für den Verein gut gelaufen, so Werner Betsch. Die Heringsdörfler haben, so teilen sie in einer Presseerklärung mit, einen Ball durchgeführt und waren am Fasnetsdienstag mit drei großen Wagen beim Umzug durch die Stadt dabei. Das Fischerfest, das im Herbst leider bei schlechtem Wetter stattfand, lockte trotzdem zahlreiche Besucher an, die sich über die kulinarischen Köstlichkeiten freuten.

Die zweite Schriftführerin Alexandra Götz berichtete über ihre Arbeit. Kassier Michael Jaud bilanzierte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Die Fixkosten haben sich vor allem durch gestiegene Energie-, Unterhalts- und Versicherungskosten drastisch erhöht. Ein großer Kostenpunkt sei das Material, das am Fasnetsdienstag von den Wagen geworfen werde. Hier müsse der Verein schauen, dass mehr Spenden hereinkommen. Die Kassenprüfer Rolf Blum und Günter Steiger bescheinigten dem Kassier einwandfreie Arbeit, und so konnte der ganze Vorstand einstimmig entlastet werden.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder den Vorsitzende Werner Betsch und Kassierer Michael Jaud in ihren Ämtern. Schriftführer Ralf Krüger stellte sich nicht mehr zur Verfügung, sein Amt übernahm Alexandra Götz, die einstimmig gewählt wurde und damit ihr Amt als zweite Schriftführerin niederlegte. Anschließend erhielt Gernot Maier für seine 30-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und Geschenke.

Ein Antrag, den Jahresbeitrag von zehn auf 15 Euro im Jahr zu erhöhen, fand die einhellige Zustimmung der Mitglieder.