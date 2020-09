von Roland Dürrhammer

Für Vorstandsprecher Manuel Straub vom Narrenverein Wolfbach-Rolli Pfaffenweiler und die Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV), Anne-Rosel Schwarz, darf es 2021 zu keiner Absage der Fastnacht kommen. „Ich lege für unsere Zünfte die Hand ins Feuer, dass wir 2021 mit Corona vernünftig eine kleine Fastnacht feiern können und dürfen“, versprach Schwarz jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Wolfbach-Rolli.

Der Ursprung ist sowieso draußen

Der Ursprung der Fastnacht sei schließlich draußen. Die SNV sage Ja zur Dorffastnacht und Nein zur Saalfasnacht, betonte Anne-Rosel Schwarz. Wenn man so ein Brauchtum absagen würde, fehle ein Stück Kultur und das dürfe nicht passieren. „Diese Empfehlung wird in einem Treffen der 14 Präsidenten aus dem süddeutschen Raum in der nächsten Woche weitergegeben“, sagt Schwarz. Eine Absage wie beim Golfkrieg 1991 dürfe es nicht mehr geben, seien sich alle Präsidenten einig. „Macht das, was möglich ist, macht draußen und vor allem mit den Kindern eine kleine Dorffastnacht„, appellierte Schwarz an die Wolfbach-Rolli.

In welcher Form die Dorffastnacht 2021 in Pfaffenweiler gefeiert wird, darüber hofft der Vorstand Ende des Jahres mehr sagen zu können. „Wir wollen neue Wege gehen, die Fasnet neu entwickeln“, so Straub. Das Brauchtum solle neu erlebt und weitergeführt werden. Abgesagt seien aus Sicherheitsgründen bereits der Nachtumzug 2021 und die Rolli-Taufe.

Verein hat jetzt einen Ehren-Oberrolli

Unter großem Applaus nahm Oberrolli Erich Neugart seinen goldenen Verbandsorden der SNV für seine Verdienste um das Fastnachtsbrauchtum entgegen. Er wurde von Manuel Straub zum ersten Ehren-Oberrolli der Wolfbach-Rolli ernannt. Ebenfalls für die Verdienste bei den Wolfbach-Rollis wird Herbert Simon, der nicht anwesend sein konnte, der goldene Verdienstorden der SNV nachgereicht.

Der Vorstand ist gut aufgestellt

Mit der Wiederwahl von Claudia Mahler für ein Jahr und Nicole Weisser für zwei Jahre ins Dreier-Vorstandsteam sowie Stephan Kieninger als Kassierer ist der Vorstand der Wolfbach-Rolli wieder gut aufgestellt.