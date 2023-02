Viele Bewohner der Wöschhalde und des Haslach haben lange gewartet und am heutigen Donnerstag ist es jetzt soweit: Der Lebensmittelmarkt an der Villinger Oderstraße öffnet wieder und schließt damit eine mehrere Monate andauernde Versorgungslücke, berichtet die Caritas in einer Pressemitteilung. Der Markt öffnet als Inklusionsbetrieb seine Pforten und bietet insgesamt 15 Arbeitsplätze, heißt es in der Mitteilung.

Nicht nur auf ein komplettes Warenangebot, das alles für den täglichen Bedarf bietet, können sich die Anlieger wieder freuen. Darüber hinaus entsteht in den modern gestalteten Räumen auch eine kleine Caféteria, die zum Verweilen einlädt, so die Caritas. Mehr als 8000 Artikel des täglichen Bedarfs findet man in den auf 650 Quadratmeer neu gestalteten Räumen in den modernen Regalen. Darunter sind auch viele Produkte, die direkt aus der Region kommen. Zusätzlich gibt es ein großes Angebot an Getränken.

„Das Interesse der Anlieger ist groß“, weiß Marktleiter Markus Hall zu berichten. Fast täglich kamen Anwohner vorbei, um nach dem Eröffnungsdatum zu fragen und ihre Freude über die Wiedereröffnung zum Ausdruck zu bringen. Der Caritasverband richtet den Markt als Inklusionsbetrieb aus und bietet bei insgesamt 15 Arbeitsplätzen auch acht Menschen mit Handikap eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt.