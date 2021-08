In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte an verschiedenen Plätzen Villingens Banner aufgehängt. Mit diesen wollen sie vor allen den namentlich erwähnten Oberbürgermeister Jürgen Roth zu mehr Klimahandeln drängen.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an fünf Stellen in Villingen Banner angebracht. Mit diesen wollen die Klimaaktivisten Druck auf die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen ausüben. In einer E-Mail, die die Aktivisten