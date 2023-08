Bei einem Firmenbesuch haben Birgit Hakenjos, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, und Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez der Firma Helios Ventilatoren zum 100-jährigen Bestehen gratuliert. „Helios ist ein familiengeführter Mittelständler, der typisch ist für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Solche Unternehmen garantieren den Erfolg unseres Wirtschaftsraumes, nicht nur national, sondern weltweit“, wird Birgit Hakenjos in einer Mitteilung der IHK zitiert.

Sie dankte Helios für die Ausbildungsbereitschaft. „Ihr Unternehmen bildet auf höchstem Niveau aus. Unsere Betriebe leisten mit ihrer hohen Ausbildungsbereitschaft wichtige Investitionen, um die anstehenden Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Mobilität bewältigen zu können“, so Birgit Hakenjos. „Die IHKs engagieren sich nach Kräften, für die duale Ausbildung zu werben und Schulabgänger und Betriebe zusammenzubringen. Denn wer die Praxis liebt und spannende Herausforderungen sucht, liegt mit einer Ausbildung goldrichtig“, so die IHK-Präsidentin. Sie verwies auf die aktuelle Ausbildungskampagne der IHK, um Schulabgängern und Abiturienten die Duale Ausbildung schmackhaft zu machen. Zudem setze sich die IHK dafür ein, die Attraktivität der Region für zuziehende Fachkräfte zu steigern.

Einig war man sich, dass die duale Ausbildung mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit erfahren müsse. Die IHK-Vertreter sagten, dass die IHK-Bildungsberater Unternehmen unterstützen, Ausbildungsbetrieb zu werden. „Innovation und Qualität sind die tragenden Säulen unseres Unternehmens“, sagten die Geschäftsführer Gunther und Jürgen Müller. Die erfolgreiche Suche nach qualifizierten Mitarbeitern sei der beherrschende Erfolgsfaktor für die Zukunft. Helios pflegt enge Kooperationen mit Schulen und setzt auf Weiterempfehlung durch eigene Mitarbeiter.