VS-Villingen vor 2 Stunden

Nachgefragt auf der Villinger Whiskymesse: Was macht den Reiz dieses Getränks eigentlich aus?

2700 Besucher lockt die Whisky- und Rum-Messe Hall of Angel‘s Share in die Neue Tonhalle. Wir haben echte Kenner, passionierte Genießer und Neueinsteiger gefragt, was sie am Whisky fasziniert.