VS-Villingen vor 1 Stunde

Nachdem er nicht über den Tüv gekommen war: Spielplatz am Villinger Kurgarten wird nun doch saniert – und zwar umfassend

Weil die Rutsche und die Schaukel nicht über den Tüv gekommen waren, wurden die Bereiche des Spielplatzes am Villinger Kurgarten vor einigen Wochen gesperrt worden. Für eine Sanierung, so hatte es damals geheißen, gebe es kein Geld. Nun die Kehrtwende, Schaukel, Rutsche und Co. werden erneuert.