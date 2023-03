Im November 2022 hat der Gemeinderat den Bechluss gefasst, die Aufgaben der gesetzlichen Jugendhilfe an den Landkreis abzugeben. Die Mitarbeiter der Jugendhilfe greifen beispielsweise ein, wenn Kinder in schwierigen Familienverhältnissen geschlagen oder missbraucht werden. In solchen Notfällen können Kinder aus Familien geholt und in staatliche Obhut genommen werden.

Stadt kann Aufgabe nicht mehr wahrnehmen

Der Gemeinderat hatte nach langen Diskussionen geurteilt, dass die Stadtverwaltung organisatorisch und personell in den nächsten Jahren nicht in der Lage sein werde, diese und weitere Aufgaben staatlicher Jugendhilfe in eigener Regie vollumfänglich erfüllen zu können. Der Kreis muss diese Aufgaben übernehmen, wenn sich die Stadt dazu nicht mehr in der Lage sieht.

95 Prozent der Mitarbeiter wollen wechseln

Jetzt ist klar, dass 95 Prozent der Mitarbeiter des Jugendamtes zum Landkreis wechseln wollen. Das gab Christian Maurer, kommissarischer Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses bekannt. „Die Stimmung ist sehr gut, und zwar bei Stadt und Kreis“, berichtete Maurer im Ausschuss, der wohl eine seiner letzten Sitzungen vor der Fusion mit dem Kreis abhielt.

95 Prozent der Mitarbeiter des städtischen Jugendamtes wollen zum Landkreis wechseln, wenn die Fusion am 1. Juni vollzogen wird und die Ämter im ehemaligen Postgebäude, das nun dem Landkreis gehört, konzentriert werden. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mache den Mitarbeitern Spaß und das sei der Hauptgrund, positiv bei der Fusion mitzuarbeiten.

Fachfirma begleitet die Fusion

„Schon seit Monaten sprechen die Ämter sehr intensiv miteinander, und zwar in einer angenehmen, professionellen Atmosphäre“, so Maurer. Die ganze Fusion findet mit fachlicher Betreuung der Firma Consens statt, die den Prozess begleitet. Die Firma habe viel Erfahrung, weil sie bereits 2019/2020 den Personalbedarf des Kreisjugendamtes ermittelt habe.

16 Arbeitsgruppen gebildet

In 16 verschiedenen Arbeitsgruppen wird die Zusammenführung vorbereitet und dann durchgeführt. Parallel werde die Firma Consens den Personalbedarf des Kreisjugendamtes nach der Fusion ermitteln. Am 20. März wird der Kreis das Thema diskutieren: Das Land muss eine Rechtsverordnung erlassen, bevor die Fusion möglich wird.

Von den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses gab es keine Kommentare zu der Fusion, lediglich Oberbürgermeister Jürgen Roth dankte Christian Maurer für seine Arbeit und lobte ihn.