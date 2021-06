Am Freitagabend hat ein Stromausfall in Villingen viele Menschen überrascht

Ein Trafobrand hat am Freitagabend an mehreren Stellen im Stadtgebiet Stromausfälle verursacht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz am Abend auf SÜDKURIER-Nachfrage berichtete, sei es im Bereich der Peterzeller Straße zu einem Trafobrand