Intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter Einbeziehung von Erkenntnissen des Polizeireviers Villingen führte die Ermittler auf die Spur eines 24-jährigen Tatverdächtigen aus Donaueschingen. Der Mann steht nach Angaben von Staatsanwalt und Polizei unter dringendem Verdacht, im Juli zwei Raubüberfälle auf Lebensmitteldiscounter in Brigachtal und Schwenningen begangen zu haben, wobei es in Schwenningen nach Auskunft der Ermittler „beim Versuch blieb“.

Brigachtal Update: Polizeiaktion von Mittwochabend in Kirchdorf nach bewaffnetem Raubüberfall – Täter auf der Flucht Das könnte Sie auch interessieren

Ein dritter Überfall auf einen Getränkemarkt Anfang August in Bad Dürrheim wird ihm ebenfalls zur Last gelegt. Dabei hatte der Tatverdächtige jeweils unter Vorhalt einer Schusswaffe von den Angestellten an den Kassen Bargeld gefordert. In Bad Dürrheim ließ sich der Kriminelle das unter Waffengewalt erpresste Geld in einer Tüte mit Händleraufschrift einpacken. Er war dann zu Fuß geflüchtet. Seine Spur verlor sich damals rasch im Betrieb des Gewerbegebiets der Kurstadt.

Erstmalig beziffern Staatsanwalt und Polizei nun, wieviel Geld der Mann bei seinen Taten erbeutet haben soll. Demnach handelt es sich um „eine Geldsumme im niederen vierstelligen Bereich“, hieß es dazu nun.

Waffe wird jetzt untersucht

Der Täter bedrohte in allen genannten Fällen Mitarbeiter der überfallenen Adressen. Kassiererinnen und Mitarbeiter standen nach den Überfällen unter Schock, teilweise waren direkt bedrohte Angestellte in der Folge zunächst auch arbeitsunfähig. Die Polizei konnte sich am Donnerstag noch nicht dazu äußern, ob die Waffe echt ist. „Die sichergestellte Schusswaffe wird nun von Experten untersucht“, so ein Sprecher zu den Details.

Schwarzwald-Baar Geflüchteter Täter, Bürger in Sorge – Polizei erklärt sich Das könnte Sie auch interessieren

Die Staatsanwaltschaft Konstanz leitete gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ein. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, hieß es am Donnerstag um 7 Uhr morgens abschließend. Auf Nachfrage teilt die Polizei mit, dass die Festnahme nicht in Zusammenhang mit Raubüberfällen in Donaueschingen gebracht werden könne. Dort wurde unter anderem der Edekamarkt im Donaucenter Ziel einer solchen Tat. „Hier ist schon die Täterbeschreibung deutlich anders“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums dazu auf Anfrage.

Die Ermittler gehen davon aus, dass nach weiteren Vernehmungen ein Haftbefehl vom Gericht erlassen wird. Ein Hauptverfahren gegen den Mann soll darüber hinaus zügig angestrebt werden, so ein Ermittler am Donnerstag zu den weiteren Schritten.