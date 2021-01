von Rüdiger Fein

Die junge Familie Njie lebt bescheiden, aber glücklich. Beide Eltern haben Arbeit und ein zufriedenstellendes Einkommen. Die beiden 4 und 12 Jahre alten Töchter, die kleine Catalya und die ältere Soraya besuchen Kita und Schule, haben viele Freunde und sind bestens integriert. Vater Mohamed Njie fühlt sich wohl bei seinen Fußballern, den Black Forest Wulf Kickern. Tochter Soraya spielt für ihr Leben gern Klavier und für die vierjährige Catalya ist Ballett und Gymnastik das Größte. Und dann kommt der Tag, der alles verändert. Nichts ist seit Samstag, 21. September 2019 mehr so, wie es war.

Was war passiert?

Es war ein ganz normaler Tag, berichtet Familienvater Mohamed. Man feierte gemeinsam mit Freunden den elften Geburtstag von Tochter Soraya. Tagsüber war man im Badeparadies in Titisee-Neustadt und am Abend nach einem erlebnisreichen Tag, genossen alle vier Familienmitglieder den ausklingenden Tag im heimischen Wohnzimmer. Bis plötzlich die 32-jährige Mutter Tamara über Kopfschmerzen klagte, sich auf die heimische Couch legte und dort ins Koma verfiel. Seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Drei Monate im Koma

Die Hoffnung auf schnelle Genesung der jetzt 33-jährigen Tamara zerschlug sich schnell. Die Diagnose der behandelnden Ärzte lautete Schlaganfall mit der Folge, dass eine Genesung nahezu ausgeschlossen ist. Tamara, die erst nach drei Monaten aus dem Koma erwachte, wird ihr Leben lang auf den Rollstuhl sowie eine Rundum-Betreuung angewiesen sein. Nach einer Reihe von Klinikaufenthalten und Reha-Maßnahmen ist die zweifache Mutter jetzt wieder daheim, denn für Ehemann Mohamed und die beiden Töchter kam eine stationäre Unterbringung nie in Frage. „Meine Frau gehört in unsere Familie“, sagt der gelernte Maschinenführer Mohamed Njie. Und auch die beiden Töchter möchten die Mama bei sich haben. Sie soll überall mit dabei sein und teilhaben können.

Hoffnung auf ein Stück Normalität

Bei der Betreuung der Mutter wird die Familie jetzt vom Familiendienst der Caritas unterstützt. Um der jungen Mutter die weitere Teilhabe ermöglichen zu können, hoffen alle Familienmitglieder jetzt auf ein nachträgliches Weihnachtswunder. Denn es fehlt an einem geeigneten Fahrzeug, das nicht nur rollstuhlgerecht ist, sondern das auch den besonderen Bedürfnissen von Tamara Njie entspricht. Der kleine Skoda, mit dem der jetzt alleinverdienende Facharbeiter täglich zu seiner Arbeitsstelle in Eisenbach fährt, ist hierfür nicht geeignet. Denn Tamara kann eigentlich gar nichts alleine machen. Selbst im Rollstuhl muss sie fixiert werden. Mit einem entsprechend ausgerüsteten Fahrzeug wäre es möglich, dass Tamara Njie wieder am Familienleben auch außerhalb der Wohnung in Villingen teilnehmen kann. Gemeinsamer Urlaub und Freizeit sollen wieder möglich sein. „Unsere Mama soll doch überall dabei sein“, sind die beiden Töchter sich einig und hoffen jetzt auf ein kleines Stückchen Normalität, die in ihr bis zum 21. September 2019 glückliches Leben einkehren möchte.

Spendenkonto

Spendenzweck: „Rollstuhlfahrzeug für Schlaganfallpatientin“

Sparkasse Schwarzwald-Baar

IBAN DE77694500650000002121

BIC SOLADES1VSS