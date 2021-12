Vom „ersten Jeans-Boom“ über die wachsende Konkurrenz durch den Online-Handel bis hin zu Lockdowns wegen Corona: Bernd Scheller hat mit dem Modegeschäft City‘s in der Villinger Innenstadt einiges erlebt. Kurz vor dem Ruhestand spricht er gemeinsam mit seinen Nachfolgerinnen über die Vergangenheit, den Wandel, und die Zukunft des stationären Einzelhandels.

Nach knapp 45 Jahren ist bald Schluss – wenn auch nicht so ganz. Bernd Scheller hat im Juni 1977 mit dem Start des Modegeschäfts City‘s in der Villinger Rietstraße Glück gehabt, „gleich in den ersten Jeans-Boom rein zu