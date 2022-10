VS-Villingen vor 4 Stunden

Nach Pflasterstein-Attacke in der Färberstraße: Mann wird erneut auffällig

Erst vor einer Woche hatte ein Mann mit Steinwürfen alle Scheiben einer Bar in Villingen zerstört. Nun ist er trotz Hausverbot in einem Wettbüro in der Vockenhauser Straße aufgetaucht. So hat die Polizei jetzt reagiert.