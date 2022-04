Vom 7. bis 18. Juni sind in Baden-Württemberg Pfingstferien. Für viele Menschen stellt sich schon jetzt die Frage: Wohin geht es in den Urlaub? Viele versuchen, die Frage mithilfe von Reisebüros zu beantworten. Die freut es, immerhin hatten sie in den vergangenen Jahren besonders zu kämpfen.

„Momentan laufen die Buchungen sehr gut. Wir können uns nicht beschweren“, sagt Sylvia Hoffmann. Sie betreibt das gleichnamige Reisebüro an der Färberstraße in Villingen. Dass es das Reisebüro heute noch gibt, ist nicht selbstverständlich. „Wir haben durchgehalten. Das ging aber nur, weil die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren. Ich selbst habe mir seit zwei Jahren kein Gehalt ausbezahlt“, sagt Hoffmann weiter.

Sylvia Hoffmann betreibt das Reisebüro Hoffmann an der Villinger Färberstraße. Nach Jahren der Bangens und der Unsicherheiten geht es aktuell endlich wieder bergauf. | Bild: Matthias Jundt

Nun aber scheint die voller Unsicherheiten geprägte Durststrecke aber vorbei zu sein. „Die Menschen buchen Urlaube für die Pfingstferien, aber auch schon für Sommer. Teilweise wird sogar schon der Winterurlaub gebucht“, so die Inhaberin. Hoch im Kurs seien Klassiker wie Spanien und Griechenland. Auch die Türkei sei seit diesem Jahr wieder gefragt.

Das Reisebüro Hoffmann in der Villinger Färberstraße. | Bild: Matthias Jundt

„Vielen buchen auch Fernreisen. Die Malediven laufen zum Beispiel wie geschnitten Brot. Ich denke, dass sich viele dort noch sicherer fühlen, weil sie häufig unter sich sind“, sagt Hoffmann. Seit zwei Monaten merke sie den Aufschwung. Das Vor-Corona-Niveau sei zwar noch nicht erreicht, aber es gehe in die Richtung.

Aufwärts die geht es auch für Sandra Pietraszek. Ihr gehört das Sonnenklar-TV-Reisebüro am Brandenburger Ring in Schwenningen: „Bei uns läuft es schon sehr gut. Wir können uns nicht beschweren.“ Sogar personell wurde aufgestockt.

Pleite von Reisebüros im Schwarzwald-Baar-Kreis Andere Anbieter mussten wegen der Krise schließen. Der Erste, den es aus Villingen getroffen hatte, war Klaus Sigwart. Er machte sein Geschäft nach 34 Jahren wegen der Krise dicht. Eigentlich hätte er noch weiter machen wollen. Im September folgt Edeka Südwest, dass alle Reisebüros – mit Ausnahme des Hauptstandorts Offenburg – schloss. Zirka 40 Mitarbeiter waren damals von der Maßnahme durch Jobverlust betroffen. Und auch das Reisebüro Bühler , das eine Dependance in der Villinger Innenstadt hatte, zog seine Konsequenzen aus der Krise.

Verantwortlich dafür macht die Frau, die seit 1999 in der Branche aktiv ist, auch ihr Engagement während der Corona-Hochphase: „Ich war sehr viel in Coronazeiten unterwegs.“ So hat Pietraszek im Mai 2020 einen Protest in Schwenningen mitorganisiert. Damals sagte sie: „Wir sind im Moment auch Psychiater und Seelsorger.“ Heute zahle sich das Engagement aus.

Sandra Pietraszek, Inhaberin des Reisebüros Sonnenklar-TV in Schwenningen, empfiehlt ihren Kunden, frühzeitig zu buchen. Last-Minute-Schnäppchen gehörten längst der Vergangenheit an. | Bild: Reisebüro Sonnenklar TV, Schwenningen

Das liege darüber hinaus daran, dass die Arbeitsweise verändert wurde. Petriaszek: „Wir sind viel digitaler geworden. Außerdem arbeiten wir nur noch mit Terminen. So haben wir viel mehr Zeit für die Kunden und die wissen das zu schätzen.“ Außerdem kenne man sich im Reisebüro mit den teilweise sehr unterschiedlichen Corona-Bestimmungen einzelner Staaten aus.

Gebucht werden auch in Schwenningen Fernreisen. Die Malediven und Mexiko seien derzeit sehr gefragt: „Ganz extrem ist es mit Dubai geworden. Dort gibt es kaum Corona-Restriktionen. Außerdem gibt es dort einen 99-prozentige Impfquote“, sagt Sandra Pietraszek und fügt hinzu: „Die Zahlen sind entsprechend niedrig. Dazu kommt der relativ kurze Flug von sechs Stunden und die geringe Zeitverschiebung von zwei Stunden.“ Generell seien hochwertige Reise gefragt.

Trend: Fernreisen

Dagegen nicht mehr so im Trend sind laut der Fachfrau Reisen auf eigene Faust. Wie Branchenkollegin Sylvia Hoffmann, bestätigt auch Peitraszek, dass die Menschen aktuell lieber Komplettpakete, wie es sie etwa bei Kreuzfahrten gibt, bevorzugen.

Grundsätzlich empfehlen Hoffmann und Pietraszek Kunden, frühzeitig zu buchen. Die Preise steigen aktuell schon an, Last-Minute-Schnäppchen, wie es sie früher gab, gehörten der Vergangenheit an. Es gelte: Je später gebucht wird, desto teurer werden Reisen.

Pietraszek: „Das liegt daran, dass die Kapazitäten in der Branche kleiner geworden sind. Es gibt weniger Reisebüros, viele Stewardessen haben aufgehört und auch viele Hotels wurden geschlossen.“ Es werde, so schätzt die Reisefachfrau, noch etwa zwei bis drei Jahre dauern, bis das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht wird.