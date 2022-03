'Wir unterstützen Maria 1.0': Mit dieser Aussage hatte sich Johannes Hauger jüngst gegen die Modernisierung der katholischen Kirche ausgesprochen. Die Meinung des Vorsitzende des katholischen Männerwerks kann der Dekan allerdings nicht teilen.

„Herr Hauger kann der Meinung sein, dass Frauen die gleichen Rechte in der Kirche genießen wie Männer. Damit hat er aber nicht recht. Denn es gibt Berufe und Dienste, die nur den Männern zustehen, aber den Frauen nicht. Doch Frauen und Männer haben die gleiche Würde. Wenn er es so meint, hat er recht.“

Furtwangen Ein neues Konzept für die katholische Kirche muss her Das könnte Sie auch interessieren

Recht gibt Fischer dem Männerwerkvorsitzenden aus Villingen, wenn der sagt, dass Pfarrerinnen dem Kirchenrecht widersprächen: „Aber die Lehre der Kirche kann sich entwickeln und wenn sich die Lehre der Kirche entwickelt, kann sich das Kirchenrecht ändern“, sagt Fischer.

Es gebe viele Menschen, die bezüglich dem Menschenbild der römisch katholischen Kirche eine Entwicklung fordern und für nötig halten. Fischer: „Wenn es genügend sein werden, wird sich die Lehre weiterentwickeln und dann wird sich auch das Kirchenrecht ändern. Aber das kann noch dauern.“

Villingen-Schwenningen Beeindruckender Gottesdienst: Im Münster gibt es den Segen für wirklich alle Das könnte Sie auch interessieren

Dass homosexuelle Paare bald auch kirchlich heiraten können, glaubt Fischer nicht: „Dies ist aber nicht nur wegen des Kirchenrechts nicht möglich, sondern auch wegen der dogmatisch festgelegten und biblisch sehr gut begründeten Lehre, dass es eine kirchliche, also eine nach katholischem Verständnis sakramentale Ehe, nur zwischen Mann und Frau geben kann. Das sehe ich auch so und da rechne ich nicht damit, dass sich dies verändert.“

Dekan als Initiator Der Dekan Josef Fischer gehört zu den eher progressiven Kräften innerhalb der Kirche in Villingen. Er ist einer der Initiatoren von 'Katholisch ohne Angst' . Einer Initiative von Mitgliedern der Erzdiözese Freiburg, die sich solidarisch mit Homosexuellen innerhalb der Kirche zeigt, die mit „out in church“ auf sich aufmerksam gemacht hatten. Nun hat sich Fischer zu den Aussagen des Männerwerkvorsitzenden geäußert.

Wohl aber rechne Fischer damit, dass sich das kirchliche Verständnis menschlicher Lebensgemeinschaften, die nicht sakramentale, eheliche Gemeinschaften sind, ändern werde. „Meines Erachtens werden wir bis in einigen Jahren dahin kommen, dass wir auf gegenseitige Liebe und auf Treue gegründete Lebensgemeinschaften auch in ihrer sexuellen Gemeinschaft anerkennen. Wenn wir also in der katholischen Kirche darüber diskutieren, ob die Verbindung homosexueller Menschen gesegnet werden kann oder darf, dann geht es um die Veränderung des Verständnisses von Lebensgemeinschaften, nicht um ein geändertes Eheverständnis“, sagt Fischer weiter.

Dekan als Brückenbauer

Als Dekan ist Josef Fischer ein Brückenbauer zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb der Kirche. Er setzt dabei auf die „Fähigkeit zum offenen Gespräch über verschiedene Standpunkte und Meinungen“. Das habe es in der katholischen Kirche schon immer gegeben.



Allerdings: „Wir können eine andere Meinung nicht mehr wirklich aushalten,

weil sich seit den 90er-Jahren immer stärker die Auffassung durchsetzte, es müsste

in der römisch katholischen Kirche alles gleich sein. Dass dies eben nicht sein muss, das müssen wir wieder lernen. Dann werden wir auch lernen, jene zu akzeptieren, die anderer Ansicht sind.“

VS-Villingen Villinger Katholiken sprechen sich für die Abschaffung des Pflicht-Zölibats aus Das könnte Sie auch interessieren

Fischer appelliert an ein differenziertes Argumentieren. Das sei in einer zunehmende oberflächlichen und populistischen Welt schwierig. Sein Vorschlag: „Überlegen, die Worte Wählen, Hinhören, Nachdenken.“

Abschließend sagt der Dekan: „Es gibt die derzeit gültigen Bestimmungen, die vor allem im Kirchenrecht konkretisiert sind. Als Amtsträger bin ich daran gebunden. Zugleich gilt aber auch, dass das Heil der konkreten mir gegenüberstehenden Menschen, also das pastorale Handeln im Einzelfall, viele Möglichkeiten eröffnet.“