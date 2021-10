Über viele Jahre hat der Verein Pro Stolperstein dafür gekämpft, dass auch in VS den Opfern des Nationalsozialismus gedacht wird. Heute, am 20. Oktober, um 11.30 Uhr, war es dann soweit: Der Künstler Gunter Demnig hat in der Rietstraße den ersten von insgesamt 18 Gedenksteinen verlegt.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt am Mittwoch die ersten vier Stolpersteine in der Rietstraße 40. Zum Gedenken an die Familie Schwab.| Bild: Hans-Juergen Goetz

Am 22. Oktober 1940 werden die Geschwister Martha, Heinrich und Sally Schwab aus ihrer Wohnung in der Rietgasse Haus Nummer 2 in Villingen nach Gurs deportiert.Martha wird von dort am 8. August 1942 nach Ausschwitz transportiert. Aus ihrem Transport