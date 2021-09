Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Nach Hackerangriff auf Parkservice Hüfner in Villingen: Diese Details zum Fall stehen inzwischen fest

Vor einigen Wochen hatte es einen Hackerangriff auf die Daten des Parkservice Hüfner gegeben, der in Villingen-Schwenningen fünf Standorte betreibt. Die Daten der Kunden gerieten wohl nicht in die Hände der Hacker, wie es in einem Schreiben heißt. Wie aber laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft?