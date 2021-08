Die Auto-Poser Szene beschäftigt immer wieder die Region. Dabei geriet auch der so genannte Auto-Stammtisch des Schwarzwälder Automobil Clubs (SAC) im Juli in den Fokus der Polizei. Am Wochenende fand das nächste SAC-Treffen statt. Der SÜDKURIER hat sich angeschaut, was vor Ort wirklich los war.

Gemütlich auf Campingstühlen fachsimpeln die Autofreunde in Schwenningen: Anders als bei illegalen Treffen von Auto-Posern, sind die Stammtische des Schwartwälder Automobil Clubs (SAC) angemeldet und legal. Und Nachbarn werden wegen ausgestellter Motoren auch nicht gestört.| Bild: Hans-Juergen Goetz

Sogenannte Auto-Poser sind in der jüngsten Vergangenheit immer wieder in der Region auffällig geworden – also Zeitgenossen, die mit ihren fahrbaren Untersätzen um Aufmerksamkeit buhlen, unter anderem mit dröhnenden Motoren, lauten