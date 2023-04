Der Kreisverkehrsknoten von Neckarstraße, Dürrheimer Straße und Salinenstraße in Schwenningen wurde am Wochenende von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen wieder für den Verkehr freigegeben. „Die Straßenbauarbeiten konnten nach dem großen Wasserrohrbruch abgeschlossen werden“, teilte die Stadt mit.

Schneller als geplant

Mehr noch: Aufgrund der raschen und gut koordinierten Ausführung der Arbeiten aller Baubeteiligten konnten die Arbeiten schneller als erwartet beendet werden, heißt es weiter. Inzwischen wurde auch die Umleitungsbeschilderung zurückgebaut und der Verkehr kann Straße wieder fließen.

Der Hauptschaden am Wasserleitungsnetz der Schwenninger Hochzone war am 31. März an einer Wasserleitung entstanden, die unter dem Kreisverkehr liegt. Durch die Aufgrabungs- und Reparaturarbeiten sowie zuletzt die Wiederherstellung der Straße musste der Kreisverkehr für einige Zeit gesperrt werden.

Keine Unterspülung der Straße

Nicht bewahrheitet haben sich die Befürchtungen, die Salinenstraße könnte zwischen dem Kreisverkehr und der Abfahrt zum Eisstadion von den ausgetretenen Wassermassen unterspült worden sein. Das hätte eine zusätzliche Straßensanierung zur Folge gehabt. „Es gab keine Unterspülung“, teilte Stadtwerke-Sprecher Oliver Bauer mit. Insofern kann der Verkehr nun wieder wie gewohnt fließen.

Noch kein Ergebnis liegt vor, durch was der erste Wasserschaden am 31. März an der Wasserleitung beim Lebensmittelmarkt Prohoga verursacht wurde und wer dafür verantwortlich ist. Das Ergebnis des Gutachtens liege noch nicht vor, heißt es von den Stadtwerken.

Blick auf die Havarie-Stelle der Wasserleitung bei der „Prohoga“ in Schwenningen. Das Gutachten zur Schadensursache liegt den Stadtwerken noch nicht vor. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bekannt ist bisher nur, dass an dieser Stelle im Auftrag der Stadtwerke eine Leitungssanierung vorgenommen wurde. Dieser Wasserschaden, der wohl infolge der Bautätigkeit aufgetreten ist, entstand ein zweiter, weitaus schwerwiegender Folgeschaden am Leitungsnetz beim Kreisverkehr Neckarstraße.