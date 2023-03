Bei der Jahreshauptversammlung des Katzenmusikvereins Villingen in der Neuen Tonhalle ging es zwar um das Geschäftsjahr 2022, aber in der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Generalfeldmarschall Dominik Schaaf, stand die Fasnet 2023 im Vordergrund.

„Was für ein Jubiläum, was für eine Fasnet“, strahlte Schaaf, obwohl der Weg dazu, steinig und nervenaufreibend gewesen sei. Die Klage einer Bürgerin wegen Lärmbelästigung hätte fast das Jubiläum zum Kippen gebracht. „In dieser Situation fragte ich mich , warum ich mir das alles antue“, gab Schaaf auch zu.

Es sei das Team und die vielfältige Unterstützung, auch aus den Reihen der Bevölkerung, gewesen, die ihn aufgefangen hätten. „Wir sagten uns: Aufgeben ist keine Option und letztendlich wurde die Klage abgewiesen und es war ein großartiges Gefühl, den Verein durch so ein Jubiläum führen zu können“, betonte der Generalfeldmarschall. Ein Video erinnerte dann an die schönsten Momente der Festlichkeiten.

Von einem grandiosen Festmarathon und einer wunderschönen Fasnet sprach Oberbürgermeister Jürgen Roth in seinem Grußwort. „Eine so große Sause, nach den vielen Dämpfern, Höhen und Tiefen, hätten die Verantwortlichen im Vorfeld nicht erwartet“, sagte Roth. Ein dicker Pelz sei nötig gewesen und die Katzenmusik hätte bewiesen, dass sie sich der schwierigen Situation mit Zusammenhalt anpassen könne.

Mit einem herzlichen Lachen erinnerte sich Roth an das Festwochenende: „Wir haben Glück gehabt.“ Er wolle aber auch sagen, dass Bürgeramtsleiter Ralf Glück als Vertreter des Bürgeramtes gegolten habe, den viele kritisierten. Doch Glück sei es gewesen, der kurz vor dem Jubiläum Tag und Nacht dafür gearbeitet habe, um die einstweilige Verfügung gegen das Jubiläum abzuwenden. Letztendlich sei er damit erfolgreich gewesen. Die Regularien waren schnell abgearbeitet, Kassierer und Vizevorsitzender Rainer Wagner hob einen erfreulichen Gewinn in der Vereinskasse hervor. Schriftführer Niklas Klein berichtete über das Vereinsjahr 2022, in dem für die 2203 Mitglieder anfangs wegen der Coronapandemie vieles noch unsicher war. Die Wahlen, durchgeführt von Roth liefen reibungslos und alle vakanten Posten konnten wieder besetzt werden.

Dominik Schaaf als Vorsitzender und Klaus Neininger als dritter Vorsitzender wurden wiedergewählt, ebenso die Beiräte Klaus Quant, Bernhard Stadler, Sascha Stadler, Jürgen Moser, Uwe Schmidt und Michael Spormann. Schaaf philosophierte nach der Wahl über den dicken Pelz, den, wie Roth anmerkte, man benötige: „Ich habe heute im SÜDKURIER gelesen, dass die Frauen der Narrozunft in den großen Rat drängen, und wünsche Anselm Säger dazu auch einen dicken Pelz für die nächste Generalversammlung, und allen Frauen sei gesagt: Wenn es dort nicht klappt, wir nehmen euch gern.“

Zwei Mitglieder der Katzenmusik konnten eine besondere Ehrung persönlich entgegennehmen: Willi Schäfer für 60 Jahre Mitgliedschaft und Herbert Geiger für 70 Jahre im Verein.

Die Stadtharmonisten stimmten das Katzenmusiklied an und damit endete mit Schunkeln die Jahreshauptversammlung. Ob das Jubiläum für die Katzenmusik finanziell gut ausgegangen ist, wird der nächste Jahresabschluss zeigen. Auf Nachfrage sagte Schaaf: „Für eine Bilanz ist es noch zu früh, da noch nicht alle Rechnungen vorliegen.“. Man rechne eher mit einem geringen Gewinn, zumindest aber, dass es null auf null aufgehe. Der Regen am Umzugstag habe dazu beigetragen, dass der Abzeichenverkauf nicht so wie erwartet ausgefallen sei.