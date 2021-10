Eine sechsköpfige Familie und eine Einzelperson mussten von der Stadt in einer Notunterkunft untergebracht werden. Polizei korrigiert die Schadenhöhe auf 1,5 Millionen Euro nach oben.

Der Schaden durch den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses am Schwenninger Markplatz am Montag ist nun doch deutlich größer als ursprünglich geschätzt. Die Polizei hat die Schadenssumme gestern auf rund 1,5 Millionen Euro noch oben korrigiert. In