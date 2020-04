von Uwe Spille

Im Altenzentrum des St. Franziskusheims in Schwenningen hat es unter den Bewohnern sowie Mitarbeitern insgesamt fünf Fälle von Covid-19 Infizierten gegeben. Dies bestätigte der Pressesprecher der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, Harald Blocher auf Anfrage.

Blocher, der sich seit Tagen in einem Krisenstab der Stiftung mit der Thematik beschäftigt beschrieb die aktuelle Situation am gestrigen Dienstag. „Die hat sich Gott sei Dank seit letztem Freitag nicht weiter verändert“, so Blocher erleichtert. Tatsächlich hatte es schon in der vergangenen Woche in der Fieberambulanz der Schwenninger Tennishalle eine hohe Anzahl an Menschen gegeben, die behandelt wurden. Wie sich herausstellte waren ein großer Teil dieser Patienten vom Franziskusheim.

„Wir hatten zuerst zwei Bewohner, die positiv getestet worden waren“, so Blocher. Die seien umgehend nach Tuttlingen ins Altenheim St. Anna verlegt worden, wo es schon eine Corona-Station gibt. Am letzten Mittwoch dann wurden weitere Tests veranlasst. Dabei seien alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden.

Ein weiterer Bewohner habe sich schließlich als positiv erwiesen, dieser sei am Freitagabend auf die eigene, ganz neu eingerichtete Corona-Station des Franziskusheim verlegt worden. „Hier haben wir nun Platz für insgesamt 15 infizierte Menschen“, so Blocher.

Die beiden infizierten Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne, bei ihnen habe es jedoch keine Symptome gegeben, so Blocher.

Dass sich die Verbreitung des Virus schnell habe stoppen lassen ist darauf zurück zu führen, dass die Fälle nur in einem Wohnbereich aufgetreten seien. Damit zeigt sich, dass das Franziskusheim gut auf die Situation reagiert habe. Außerdem gibt es nach Aussage von Harald Blocher genügend Schutzkleidung und Mund-Nase Schutzmasken für alle Mitarbeiter im Haus.