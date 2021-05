Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Nach Branddrama erste Ergebnisse der Ermittler: Drei Geräte kommen als Auslöser in Betracht, Rauchmelder fehlte

Nach der Tragödie von Freitagnacht in VS-Villingen, bei der ein 17-Jähriger ums Leben kam, wissen die Brandexperten nun mehr: Die technischen Apparaturen, von denen in einem Fall nur noch ein zusammengeschmolzener Kunststoffklumpen übrig ist, werden an das kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts geschickt.