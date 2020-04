Eigentlich hätte am 4. April die Aktion „Saubere Landschaft“, bei der Freiwillige VS einen Frühjahrsputz verpassen, stattgefunden. Wegen der Coronakrise wurde sie aber abgesagt. Einer, der schon seit seinem Umzug nach Villingen vor vier Jahren an der Aktion teilnimmt, ist Rudolf Reim. Der 58-Jährige will trotz der Pandemie nicht auf eine sauberere Stadt verzichten – und legt selbst Hand an.

Rudolf Reim nimmt seit vier Jahren an der Aktion Saubere Landschaft teil. Wegen Corona ist sie 2020 ausgefallen. Reim sammelt dennoch auf eigene Faust regelmäßig Müll. | Bild: Rudolf Reim

„Ich bin derzeit im Home Office und gehe nach der Arbeit spazieren. Dabei sammle ich Müll, den ich am Wegesrand entdecke“, erzählt der Kaufmann.

Immer mit dabei: die Greifzange und ein gelber Sack. | Bild: Rudolf Reim

Mit dabei hat er eine Zange, einen gelben Sack und einen robusteren Müllbeutel. „Außerdem trage ich einen Rucksack. In den kommt beispielsweise schwereres Glas“, sagt Reim.

Die Resonanz der anderen Passanten sei durchweg positiv: „Kürzlich kamen mir zwei Frauen, die wandern waren, entgegen. Die hoben den Daumen und sagten, dass das eine tolle Aktion sei“, erzählt der Villinger. Ein Lieferwagenfahrer habe gehupt, die Scheibe heruntergefahren und ebenfalls einen erhobenen Daumen in seine Richtung gestreckt. „Ich erlebe viel Sympathie. Dabei sammle ich nur Müll auf. Das kann eigentlich jeder“, findet Reim.

Unbekannte haben am Goethepatz in Villingen ihren Hausmüll abgeladen. Nebendran befindet sich ein KInderspielplatz. | Bild: Hahne, Jochen

Etwa sechs Kilometer geht der 58-Jährige pro Spaziergang – drei Kilometer auf der einen und drei auf der anderen Seite. Etwa drei Kilo Abfall komme so zusammen: „Ich finde alles Mögliche – Flaschen, Dosen und sogar einen Autoreifen.“ Letzteren habe er liegen lassen müssen.

Zigarettenkippen sammelt Reim nicht auf. Er konzentriere sich eher auf den größeren Müll. | Bild: Rudolf Reim

Den Rest allerdings nimmt er mit. Einmal, so erzählt Reim, musste er einen Sack stehen lassen und den später mit dem Auto holen. Gelagert wird der Müll derzeit noch bei ihm daheim. „Ich weiß nicht, wo ich den hinbringen soll“, sagt der Kaufmann.

Etwa sechs Kilometer geht Rudolf Reim regelmäßig spazieren. Dabei sammelt er jede Menge Müll. Wohin der dann kommt? Das weiß der Villinger noch nicht. | Bild: Rudolf Reim

Noch ist Reim beim Müllsammeln alleine, er hofft aber auf Verstärkung, denn: „Jeder Tag sollte ein Tag der sauberen Landschaft sein.“