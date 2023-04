Keine Mühen haben die Macher der Saba-Sonderausstellung im Villinger Franziskaner Museum gescheut, um den – zumindest in Villingen lebendigen – „Mythos Saba“ wieder aufleben zu lassen.

Sie zeigt den Beginn der Radio-Produktion durch die Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Söhne (Saba) vor 100 Jahren und deren Weiterentwicklung. Die Ausstellung ist noch bis 4. Juli im Museum zu bewundern.

Mitarbeiter der Stadt bringen das Saba-A in die Ausstellung ins Franzsikaner Museum. | Bild: Franziskanermuseum, Claudia Geiser

Die Kuratoren ließen von den Männern des städtischen Bauhofs sogar das Saba-A herantransportieren, um es in der Sonderausstellung zu präsentieren. Der blaue Großbuchstaben stammt von der Firmenreklame, die einst auf dem Dach des Saba-Firmengebäudes in der Peterzeller Straße weit über die Stadt leuchtete.

Das Saba-Firmenlogo wird abgebaut. Das war im Jahr 2020. | Bild: Trippl,Norbert

Mit den Abrissarbeiten der alten Saba-Produktionsstätten vor zwei Jahren wurde auch das markante Firmengebäude abgerissen. Dank aufmerksamer Bürger aber ließ die Stadt den Saba-Schriftzug, den früher in Villingen jedes Kind kannte, für eine weitere Verwendung sicherstellen. Dann hat man nichts mehr gehört.

Doch liebe Stadt: Wer A sagt, sollte auch B sagen. Was wird nun eigentlich aus dem Schriftzug der Saba? Schon vor Jahren hat der Gemeinderat darüber diskutiert, dass der Schriftzug in Erinnerung an die für Villingen prägende Firmengeschichte am historischen Ort öffentlich aufgestellt werden soll. Ist das alles nur noch Schall und Rauch?

Recherchen des SÜDKURIER ergaben: Die Buchstaben sind in einer Halle der Stadt eingelagert worden. Wurden sie dort vergessen? Aber nein, nicht doch bei unserer tüchtigen Verwaltung. Vielmehr sollen sie, versichert die Stadt, definitiv wieder an den historischen Ort zurückkehren und dort, so wörtlich „würdig inszeniert werden“.

Die Stadt Villingen-Schwenningen hat sich den Saba-Schriftzug gesichert. Hier werden die Buchstaben von einem Transporter abgefahren. | Bild: Trippl,Norbert

Doch warum hat man das nicht schon längst getan? Auch darauf hat die Verwaltung eine Antwort: Weil die Zeit dafür noch nicht reif ist.

„Noch vieles im Fluss“

Die konkreten Überlegungen für den Schriftzug, so heißt es aus dem Rathaus, sind abhängig von der Projekt- und der Freiraumplanung auf dem Gelände. Dort wollen ja die neuen Eigentümer und Investoren im großen Stil eine neue Wohn- und Gewerbebebauung verwirklichen.

„Allerdings liegen die konkreten Pläne noch nicht vor. Hier ist noch vieles im Fluss und noch nicht final geplant. So lange muss auch das Thema mit dem Saba-Schriftzug noch warten“, teilte eine Rathaussprecherin mit.

So bleiben wir diesbezüglich wohl gestimmt. Die Stadt ist sich ihrer historischen Verantwortung bewusst. Der Mythos Saba, er wird weiter am Leben gehalten.