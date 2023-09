In einem Pflegeheim in Villingen-Schwenningen soll es Mitte August zu sexuellen Übergriffen durch einen Pflegehelfer gekommen sein. Das teilen Staatsanwaltschaft Konstanz und Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Darin wird von einer Vergewaltigung gesprochen.

Villingen-Schwenningen Aktivisten greifen zu rechtswidriger Protestform: Lückenschluss-Werbeschild verschandelt Das könnte Sie auch interessieren

Beamte der Kriminalpolizei nahmen den Mann am Donnerstag, 7. September, fest und durchsuchten seine Wohnung. Gegen den Tatverdächtigen beantragte die Staatsanwalt Konstanz Haftbefehl.

Untersuchungshaft angeordnet

Polizisten führten ihn am heutigen Freitag, 8. September, einem Richter beim Amtsgericht Villingen vor, der die Untersuchungshaft für den Mann anordnete. Die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Kriminalkommissariat Villingen führen die weiteren Ermittlungen.