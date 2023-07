Wer will da noch in die Karibik oder ans Mittelmeer: Bis in knapp zwei Wochen verwandelt sich der Schwenninger Muslenplatz in einen riesigen Strand mit tollem Programm. So will das Stadtmarketing die Innenstadt aufwerten und am Montag starten die Aufbauarbeiten.

Fünf Tage dauert der Aufbau

Bis Freitag dauert es, bis sich der gepflasterte Platz in einen Strand verwandelt: Der Aufbau erstreckt sich vorerst über einen Zeitraum von fünf Tagen bis Freitag, 14. Juli. Anschließend wird die Strandfläche am Wochenende vom 15. und 16. Juli, zum „StadtstrandKids“, dem größten Sandkasten der Stadt umfunktioniert – ganz nach dem Motto: erst die Kleinen, dann die Großen: Buddeln, Sandburgen bauen und Spaß für die ganze Familie.

Kostenlose Sandförmchen für Kinder

Ab Dienstag, 11. Juli gibt es für Kinder kostenlose Sandelförmchen zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek am Muslenplatz – damit sind dann alle perfekt ausgerüstet für das große Buddelvergnügen. Der Aufbau des Strandes wird am Montag, 17. Juli fortgesetzt, bevor der Stadtstrand am Donnerstag, 20. und Freitag, 21. Juli für ein Pre-Opening öffnet.

Auch Cocktails soll es auf dem Muslenplatz geben, damit das Strandfeeling auch perfekt ist. | Bild: Jonas Walzberg

Das Pre-Opening wird von Matthias Rapp unplugged und dem großen Blasorchester der Stadtmusik Schwenningen begleitet. Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner präsentiert das Große Blasorchester der Stadtmusik Schwenningen ein vielfältiges Strandkonzert, das auch lateinamerikanische Songs beinhaltet, die das Strandfeeling verstärken werden. Geplant ist auch ein Getränkeausschank mit Cocktails und auch Essen soll es am Strand geben.

Augen zu machen und einfach träumen: Am Stadtstrand auf dem Muslenplatz kann man auf echtem Sand liegen und davon träumen, am Meer zu sein. | Bild: Adobe Stock

Täglich ab 11 Uhr geöffnet

Oberbürgermeister Jürgen Roth eröffnet am 22. Juli um 18 Uhr offiziell den Stadtstrand auf dem Muslenplatz. Der Stadtstrand ist für die Besucher bis zum 10. September täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten, die während der Aufbauarbeiten auftreten könnten, und hofft auf Ihre Nachsicht.

