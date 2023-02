„Endlich wieder Fasnet und nach zwei Jahren endlich wieder Musikerball“, so war die Stimmung bereits beim Kartenvorverkauf in Obereschach. Als dann die Fasnetmusikanten in die Halle einzogen, schlug ihnen bereits großer Beifall entgegen. Nicht nur die Musikanten, sondern auch die beiden Ansager Markus Laufer und Tobias Leiber verstanden es mit viel Humor, das begeisterte Publikum mit der Stimmung beim Münchener Oktoberfest vertraut zu machen, zumal die Musik- und Trachtenkapelle in diesem Jahr am Umzug teilnehmen durfte.

Die Trachtenkinder legten mit ihrem Tanz gleich mächtig los und bereits hier schallten die ersten Zugaberufe durch die Halle, bevor die „Familie Narr“ mit Kai, Jan und Ben mit ihrem Vater Thomas Rödel, die vom Musikerball nicht mehr wegzudenken ist und mächtig über die Frauen herzog, die Regie übernahm. Wenn auch beim Oktoberfest das Biertrinken angesagt ist, ließen es sich Christina und Jonas Leiber nicht nehmen, das Weißweinschorle mit einem Song hochleben zu lassen. Aber auch die aktiven Musikerinnen ließen es sich an diesem Abend nicht nehmen, mit einem gekonnten Tanz für großen Beifall und Zugaberufe zu sorgen. Da wollten ihnen Thomas Rödel und Georg Weiss mit einer gekonnten Büttenrede über die Frauen in nichts nachstehen. Den krönenden Abschluss machte das Männerballett aus aktiven Musikern, was für langanhaltende Lachsalven sorgte.

Die Akteure: Trachtenkinder: Miriam und Rebecca Schlüter, Jakob und Heidi Wallner, Annabell Kille und Marie Gibas unter der Leitung von Annalena Weißer und Lisa Hildebrandt. Familie Narr: Kai, Jan, Ben und Thomas Rödel. Schorle-Song: Christina und Jonas Leiber. Mädeltanz: Hanna Stratmann, Karin Laufer, Christina Leiber und Ines Bikert. Büttenrede: Thomas Rödel und Georg Weiss. Männerballett: Jonas Leiber, Christian Ziegler, Johannes und Andreas Hummel, Lukas Löw und Dominik Klausmann unter der Leitung von Hanna Stratmann. Leitung Ballorchester: Thomas Haberer.