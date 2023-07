Die Musicals der St. Ursula-Schulen im Theater am Ring haben eine langjährige Tradition im Leben der Schulgemeinschaft. Mit dem Musical „Vier Pfoten für ein Halleluja“ knüpfen die St. Ursula-Schulen nach zehnjähriger Unterbrechnung an frühere erfolgreiche Projekte an.

Seit einem Jahr proben rund 150 Schülerinnen und Schüler für die Aufführungen am 22., 23. und 24. Juli. Damit möchten die Beteiligten des künstlerischen Gemeinschaftsprojekts auch das Wirken des langjährigen Schulleiters Johannes Kaiser würdigen und ihm einen angemessenen Abschied bereiten.

Lange Musical-Tradition

Die Musicals der St. Ursula-Schulen im Theater am Ring haben eine lange Tradition, beschreibt Matthias Eschbach als Initiator des aktuellen Projekts. Im Jahr 2004 sei erstmals das Musical „Drei Engel für Pamina“ aufgeführt worden. Damals sei eine der mitwirkenden Schülerinnen Sarah Bitzer gewesen, die heute als Lehrerin für Religion und Deutsch an St. Ursula unterrichtet. Aus ihrer Feder stammt der Text für das Stück, bei dem es auch um die Geheimnisse des ehemaligen Klosters gehe. „Die Sache steht unter keinem schlechten Stern“, erklärt der Musiker schmunzelnd.

Das Musical-Projekt versteht Matthias Eschbach auch als Trotzreaktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre. Seit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums und der Ausweitung des Unterrichts auf den Nachmittag hätten sich die Zeiten für außerschulische Aktivitäten der Schüler verringert. Durch den Corona-Lockdown sei das soziale Miteinander in den sportlichen und musischen Arbeitsgemeinschaften quasi zum Erliegen gekommen. „Das war so eine antiseptische digitale Situation“, beschreibt der Musiklehrer den durch die Corona-Pandemie geprägten schulischen Alltag.

Dem wollte der Musiklehrer etwas entgegensetzen und begann in Absprache mit dem Schulleiter Johannes Kaiser vor zwei Jahren mit den Vorbereitungen für die aufwändige Eigenproduktion. „Wir haben nix – aber wir machen es trotzdem“, beschreibt der Lehrer das Motto für den Start des aktuellen Projekts.

Jetzt ist das Musical eine gemeinschaftsbildende Arbeit von 150 Schülern und Lehrern, die seit einem Jahr aktiv für die Aufführungen im Theater am Ring proben. Schauspiel, Choreographie, Streicherklasse, Big Band, Orchester, Gitarren-AG, Bühnenbild, Technik, Verwaltung und Maskenbild: zu der Schulproduktion gehören alle Bereiche eines professionellen Musicals.

Am letzten Samstag wurden erstmals alle Teile des Musicals am Stück durchgearbeitet. Dabei freuten sich alle über den überraschenden Besuch von Schwester Siegrun, die bis zu ihrer Pensionierung als Lehrkraft an der Schule tätig war. Sie bedankte sich bei den Akteuren für ihren Einsatz und für die Auswahl des Stücks, das sich auch mit der Geschichte des Klosters befasst. Die letzte Vertreterin der Ursulinen in Villingen wünschte allen Beteiligten gutes Gelingen.

Trotz Wochenende und Hitze waren alle Mitwirkenden konzentriert bei der Sache. „Ich habe die Gewissheit, dass es gut wird“, erklärte Matthias Eschbach zufrieden nach dem Ende der gelungenen Probe. Jetzt fiebern alle der Premiere am Samstag entgegen.