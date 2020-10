Überall auf dem Schulgelände, also auch während des Unterrichts, müssen Schüler und Lehrer seit dem 19. Oktober eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der SÜDKURIER hat mit zwei Lehrerinnen aus Villingen und Schwenningen über die bisherigen Erfahrungen gesprochen.

Myriam Müller ist Lehrerin am Deutenberg-Gymnasium in VS-Schwenningen. Sie unterrichtet in der fünften, der siebten, der neunten, der elften und der zwölften Klasse. Mit dem SÜDKURIER hat sie über ihre bisherigen Mundschutz-Erfahrungen gesprochen: