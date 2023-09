Es ist eine holprige Angelegenheit: Die Fugen des Pflasters am Münsterplatz in Villingen sind über die Jahrzehnte hinweg durch den Wettereinfluss porös und brüchig geworden.

Einsickerndes Wasser und der Frost im Winter haben zu Verwerfungen und Unebenheiten im Pflaster geführt. Zurück blieb ein Platz voller Stolperfallen. Ein Zustand, der behoben werden soll.

Sanierung läuft seit 2020

Seit 2020 wird das in die Jahre gekommene und vom Wetter gezeichnete Pflaster stückweise saniert. Nun gehen die Arbeiten in die nächste Runde. Seit dem 25. September wird wieder am Münsterplatz gewerkelt. Von der Instandsetzung verspricht sich die Stadt eine bessere Begeh- und Befahrbarkeit des Platzes.

Neue Fugen für 200 Quadratmeter Pflaster

Insgesamt sollen rund 600 Quadratmeter Pflaster am Münsterplatz saniert werden. Auf 200 Quadratmetern seien die Arbeiten bereits abgeschlossen und weitere 200 Quadratmeter seien aktuell in Arbeit, berichtet der Pressesprecher der Stadt, Christian Thiel.

Fugensanierung des Pflasters am Münsterplatz in Villingen. Ein Arbeiter verfugt die ausgewaschenen Zwischenräume des Pflasters mit Hilfe einer speziellen Pflastermaschine. | Bild: Pascal Guegan

Bei den Pflastersanierungsarbeiten wird zunächst das alte Fugenmaterial entfernt, die Pflasterzwischenräume gesäubert und anschließend mit Zwei-Komponenten Material neu verfugt, erklärt der Pressesprecher der Stadt, Christian Thiel.

So wird das Pflaster am Münsterplatz in Villingen saniert Video: Pascal Guegan

Kosten und Dauer der Sanierung

Die laufenden Ausbesserungen des Pflasters könnten – abhängig vom Wetter – bereits ersten Oktoberwoche abgeschlossen sein. Um den Marktbetrieb nicht zu beeinträchtigen, würden die Arbeiten am Mittwoch und Samstag pausiert, schildert der Pressesprecher der Stadt.

Thiel zufolge sei die Sanierung des restlichen Münsterplatzes ebenfalls geplant. Da die Mittel aber begrenzt seien, könnten immer nur Teilbereiche aufgearbeitet werden. In wieweit die geplante Münstersanierung ab 2024 die Arbeiten beeinflusst, sei im Moment noch nicht ersichtlich.

Aus alt werde neu. Die brüchigen Fugen des Pflasters am Münsterplatz in Villingen werden aufgebrochen, ausgewaschen und anschließend mit speziellem Material wieder neu verfugt. | Bild: Pascal Guegan

Wie viel das Vorhaben kosten wird, sei derzeit unklar. „Eine genaue Abschätzung der Gesamtkosten ist derzeit aufgrund der jährlichen Preisentwicklungen nicht möglich. Im Städtischen Haushalt werden jährlich 45.000 Euro für die Sanierung des Platzes zur Verfügung gestellt“, schildert der Pressesprecher.

Passanten finden die Sanierung gut

Was halten die Menschen in Villingen von der Sanierung des Münsterplatzes? Bei Heike Mink kommt sie gut an: „Ich finde es super. Weil das sind hier Stolperfallen, nicht nur für alte Menschen, sondern auch für jüngere.“

Heike Mink (links) und Roland Hoch (rechts) finden die Sanierung des Pflasters am Münsterplatz gut. | Bild: Pascal Guegan

Auch bei Roland Koch, der aus Konstanz auf Besuch in Villingen ist, finden die Ausbesserungsarbeiten Zuspruch. „Ich finde es sehr gut, dass es hergerichtet wird – gerade für Rollstuhlfahrer.“