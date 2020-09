Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet Schwenninger Moos im September und Oktober sollen die Artenvielfalt in dem Gebiet erhalten. Konkret heißt dies: Mehr Platz für Moorpflanzen und -tiere ist das Ziel, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Des Weiteren werden Grabensperren eingebaut. Durch diese soll das für das Moos so wichtige Wasser in der Fläche gehalten werden, sodass sich das einzigartige Refugium regenerieren kann. Da die Arbeiten in einem Naturschutzgebiet stattfinden, werden große Teile der Tätigkeiten erledigt, ohne die zentralen Flächen des Mooses mit Fahrzeugen zu befahren. Die Arbeiten werden im Auftrag des Naturschutzgroßprojektes Baar umgesetzt.

Freie Flächen für Moorpflanzen und Tiere

Damit das Moor eine offene Fläche bleibt, in der besondere Pflanzen und Insekten ideale Bedingungen finden können, müssen die sich dort wieder ansiedelnden jungen Moorbirken und Kiefern aus der Fläche entfernt werden.

Um der Wiederansiedelung des Gehölzes Herr zu werden, hatte das Landratsamt die zentrale Fläche des Naturschutzgebietes bereits seit Jahren durch Moorschnucken beweidet. Doch trotz der Schafe breiteten sich die Bäume weiter aus, weshalb sie nun entfernt werden müssen. Dafür werden sie mit Freischneidern und Motorsägen bodennah abgeschnitten, kündigt die Behörde jetzt an.

Auch die Moorschnucken freuen sich, wenn die Birken und Kiefern nicht mehr in ihrem Futter stehen. | Bild: Bild: NGP Baar

Abgeschnittene Bäume werden aus Moos getragen

Um die für den Naturschutz wertvollen Flächen nicht befahren zu müssen, wird das Schnittgut anschließend weggetragen. Am Rand des Rundweges wird das Material dann zwischengelagert, bevor es mit einem Fahrzeug abtransportiert wird.

Ziel der Arbeiten ist es, dass offene Flächen für Insekten, wie den Hochmoor-Glanzflachläufer, und Moorpflanzen, wie den gefährdeten Rundblättrigen Sonnentau oder die Rosmarinheide, entstehen. Von der Maßnahme profitieren soll aber auch die Vogelwelt, wie beispielsweise das Braunkehlchen. Ohne eine Pflege und Nutzung des Moores wächst dieser Lebensraum der oben genannten Arten wieder zu.

Rundblättriger Sonnentau steht auf der Liste der gefährdeten Arten in Baden-Württemberg. Deshalb soll ihm im Schwenninger Moos ein Lebensraum geschaffen werden. | Bild: Bild: NGP Baar

Torf als Kohlenstoffspeicher

Eine weitere Zielsetzung, die das Schwenninger Moos als ein besonders wertvolles Stück Natur erhalten soll, ist die sogenannte Wiedervernässung. Also eine Maßnahme, die dafür sorgen soll, dass das Wasser sich im Moor hält, sodass sich dieses regenerieren kann. Zu diesem Zweck werden in das Gebiet Grabensperren eingebaut. Beim Bau der Sperren kommen Douglasien-Bohlen zum Einsatz, die über den Rundweg ins Moos transportiert werden müssen.

In früherer Zeit sind im Moorgebiet Gräben gezogen worden, um durch eine Entwässerung des Rieds Torf abbauen zu können. Noch bis 1950 wurde dort Torf abgebaut, um ihn als Heizmaterial zu nutzen. Da Torfe mittlerweile als wertvolle Biotope angesehen werden, wird der Stoff inzwischen nicht mehr aus Mooren abgebaut.

Im Schwenninger Moos soll sich deshalb wieder mehr Torf bilden. Denn dadurch wird das Gebiet zu einem Kohlenstoffspeicher, der einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet, heißt es vom Landratsamt. Außerdem soll dadurch wieder neuer Lebensraum für eine bestimmte Libellenart, die Torf-Mosaikjungfer, und weitere Arten entstehen.

Besucher sollen wenig beeinträchtigt werden

Die Beeinträchtigungen für die Besucher des Schwenninger Moores sollen so gering wie möglich gehalten werden, so ein Sprecher des Landratsamtes. Dennoch lasse es sich nicht gänzlich vermeiden, dass der Rundweg während der Arbeiten befahren wird.