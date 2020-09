Drei Gräber werden von Erich Liehr und seiner Frau regelmäßig gepflegt. Und bei jedem Besuch auf dem Villinger Friedhof ärgert sich der SÜDKURIER-Leser. „Die Sitzbänke sind eine Schande“, sagt er. Zwei Bilder hat er der Redaktion zur Verfügung gestellt, eines zeigt eine verwitterte Holzbank, das zweite eine vom Sonnenlicht verblichene Kunststoffbank. „Auf dem Villinger Friedhof sieht es von vorne bis hinten so aus“, sagt er.

Auch diese Bank aus Kunststoff ist nicht gerade einladend. „Was Villingen bietet, ist einfach nur peinlich“, findet Leser Erich Liehr. | Bild: Erich Liehr

Angehörige müssten Friedhofs- und Bestattungsgebühren zur Kasse gebeten, da könne man zumindest erwarten, dass ordentliche Sitzgelegenheiten vorhanden seien. „Erst neulich saßen drei Männer auf einer angeknacksten Bank und witzelten noch, ob diese sie wohl überhaupt aushält“,berichtet Erich Liehr. Ein Aushängeschild seien die Sitzmöbel auf dem Friedhof nicht. „Ich weiß schon, dass alles Geld kostet, aber dafür müsste es doch eine Lösung geben.“

Villingen-Schwenningen Schwenninger Heimatverein will wichtige und schöne alte Gräber besser schützen Das könnte Sie auch interessieren

Von städtischer Seite werden die Bänke bei Bedarf repariert oder ausgetauscht, sagt Madlen Falke von der Pressestelle der Stadt. Ein flächendeckender Austausch der Bänke sei derzeit nicht geplant. Um die beschädigte Kunststoffbank hätten sich die Technischen Dienste (TDVS) umgehend gekümmert. Bürger könnten Schäden auch immer direkt der TDVS melden, am besten per Mail an tdvs@villingen-schwenningen.de

„Wir wissen, wie wichtig Sitzgelegenheiten auf dem Friedhof sind“, sagt Madlen Falke. Daher werde auch stets versucht, Schäden so schnell wie möglich zu beheben. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln werden die Bänke jedoch gesperrt, demontiert oder ersetzt.

Reparatur bei Bedarf

Auf dem Friedhof seien Bänke unterschiedlicher Bauart und verschiedener Herstellerjahre aufgestellt, insgesamt 52 Holz- und zwei Kunststoffbänke. Die hölzernen Sitzflächen würden nach Bedarf als Reparaturmaßnahme ausgetauscht.

Einzelne Bänke seien sicherlich in die Jahre gekommen, was sich auch in der Optik bemerkbar macht. Dazu zählen auch einzelne Bänke mit Sitzflächen aus Kunststoff.

Kein Austausch geplant

Der Gesamtzustand der Bänke ermögliche noch die Erhaltung des Bestands durch Reparaturen, wodurch ja auch eine nahezu kontinuierliche Verbesserung umgesetzt werde. Aus Sicht der Stadt bestehe aktuell jedoch kein Anlass für einen sukzessiven Austausch der Bänke.