von Dominik Zahorka

Die Qual der Wahl hatten am Wochenende viele Villingen-Schwenninger: Neben dem Frühjahrsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag, einem Flohmarkt im Friedengrund rief die Baugenossenschaft Familienheim zum zweiten Mal zum Familientag in den Villinger Kurpark.

Fürs Essen ist mit vielen Imbisswagen gesorgt. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir dürfen endlich, nach zwei Jahren Coronapause, wieder einen Familientag feiern. Es ist der zweite seiner Art“, sagt Sebastian Merkle von der Baugenossenschaft Familienheim, die den Familientag veranstaltet. Man habe bei verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen in der Stadt angefragt, ob sie sich an der Veranstaltung beteiligen wollten.

Der Seniorenrat, die Stadtwerke VS und mehrere regionale Unternehmen und Vereine hätten dadurch als Partner gewonnen werden können. Ein breites Angebot von Hüpfburgen und Spiellandschaften, mehreren Foodtrucks und einer bunten Bühnenshow konnten so auf die Beine gestellt werden.

Svenja Grimm und Sebastian Merkle von der Baugenossenschaft Familienheim sind mit dem Zuspruch zufrieden. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir haben 150 Blumenkästen geordert, die bei uns von den Kindern und Eltern zusammengebaut werden können. Innerhalb der ersten halben Stunde war die Hälfte der Bausätze bereits weg“, erzählt Merkle strahlend. Etwa 300 bis 500 Besucher hätte der Familientag beim letzten Mal mobilisieren können, über 500 Menschen dürften es über den Tag verteilt gewesen sein.

Kommt auch gut an: Schatzsuche für die Kleinen beim Familientag. | Bild: Dominik Zahorka

Jeder Stand sei ein Aktionsstand für Kinder. Davon gab es eine Menge: eine Schatzsuche für die ganz Kleinen, Blumenkasten bauen und bepflanzen für die Größeren, eine Edelstein-Buddelgrube und Bastelstände, wo die Villinger Bächle nachgebaut werden können. Für jeden sei etwas dabei, so Svenja Grimm von der Baugenossenschaft Familienheim. Die Stiftung Liebenau baute ein Glücksrad auf, der Turnverein Villingen habe Sportgeräte zum Ausprobieren und biete zusätzlich noch einen Zirkusworkshop an.

Trotz Regen gut besucht: der Familientag im Kurpark Villingen. | Bild: Dominik Zahorka

Michael Moser, Geschäftsführer des städtischen Seniorenrates Villingen, der den Familientag mitveranstaltet, bediente am Eiswagen: „Wir verkaufen heute Eis für den guten Zweck. Das Eiscafé Zampolli hat einen Eiswagen gespendet und der Erlös geht an ein Kinderheim nach Brasilien“, erzählt er. Viel Eis hätte man allerdings am Morgen noch nicht verkauft, räumte Johanna Moser ein. Doch das Wetter wurde zum Glück ja noch besser.