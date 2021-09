von Matthias Jundt und Norbert Trippl

Die SPD im Schwarzwald-Baar-Kreis kann am Montag weiter feiern. Derya Türk-Nachbaur wird für die Sozialdemokraten Bundestagsabgeordnete. Am Montag früh stand dies nach Angaben des Bundeswahlleiters und der Parteileitung fest. Auf der Landesliste ziehen auch Kandidaten für die SPD in den Deutschen Bundestag ein, die nach der Bad Dürrheimerin auf der Landesliste stehen. Derya Türk-Nachbaur schafft es über den Landeslistenplatz 19.

Insgesamt kommen 22 Sozialdemokraten aus Baden-Württemberg in den neuen Bundestag – 21 über die Liste und Isabel Cademartori aus Mannheim über das Direktmandat. „Ich habe um 6.40 Uhr davon erfahren. Bis um 3 Uhr war ich auf der Seite des Bundeswahlleiters. Da tat sich aber nichts. Dann sind wir schlafen gegangen“, sagt Türk-Nachbaur.

Am Morgen erhielt sie dann den entscheidenden Screenshot via Whatsapp: „Wir haben eine Gruppe mit einigen Direktkandidaten. Da schickte jemand die Nachricht. Kaum war die da, rief der Generalsekretär an und gratulierte mir. Richtig angekommen ist das aber noch nicht wirklich. Ich freue mich einfach riesig.“ Eine positive Tendenz, so die Sozialdemokratin, habe es am Sonntagabend bereits gegeben, das sei aber alles nicht real gewesen.

Ihre Familie, die am Sonntagabend bei der Wahlparty im Café am Riettor in VS-Villingen mit fieberte, ist „total happy“. Zeit zum Feiern bleibt für Türk-Nachbaur aber kaum: „Ich muss gleich die Koffer packen. Heute Abend treffen wir uns mit den Landesvorstand. Dann muss ich weiter nach Berlin. Dort ist morgen schon die erste Fraktionssitzung.“ Übernachten kann sie in Berlin erst einmal in der Wohnung eines Freundes ihres Mannes, bis sie etwas Eigenes gefunden hat.

Welcher Ausschuss soll es sein?

Und dann stellt sich die Frage: In welchen Ausschuss geht die Frau, die den Schwarzwald-Baar-Kreis künftig in Berlin vertritt? „Am liebsten würde ich in der Frauen- und Familienpolitik mitarbeiten. Ich weiß aber, dass das sehr begehrt ist. Interessant finde ich auch den Ausschuss für Menschenrechte und wirtschaftliche Entwicklung.“

In welchem Ausschuss Türk-Nachbaur letztlich landet, müsse man sehen: „Ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben. Es gab ein Gefühl der Geschlossenheit bei uns, das wir seit Ewigkeiten nicht mehr hatten. Das ist unbeschreiblich.“

Wie besonders der Erfolg Türk-Nachbaurs ist, zeigt auch die Tatsache, dass zuletzt Christa Lörcher von 1993 bis 2002 als Sozialdemokratin für den Schwarzwald-Baar-Kreis im Bundestag saß.