Der Start einer neuen Woche kann sich für viele Menschen schwer anfühlen, denn der Alltag setzt wieder ein. Das bedeutet für die meisten wieder früh aufstehen, die üblichen Wege zurücklegen, Wind und Wetter trotzen müssen. Besser kann es werden, wenn man sich selbst eine kleine Belohnung in Aussicht stellt. Ein leckeres Essen ohne viel eigenen Aufwand könnte hier ein Ansatz sein.

Ob bereits in der Mittagspause oder zum Feierabend: die Auswahl an Gastronomie in der Villinger Innenstadt ist groß – sollte man meinen. Denn montags gilt für viele Gastronomen: Es ist Ruhetag. Aber warum entscheiden sich so viele für den gleichen Tag?

Es steigert sich zum Wochenende hin

Minh Tri Nguyen vom vietnamesischen Restaurant Saigon hat schon verschiedene Ruhetage ausprobiert. Der Montag eigne sich am Besten, der Unterschied sei deutlich. „Man sieht die Tendenzen“, sagt Nguyen. Montags würden die meisten Leute einfach nicht außer Haus gehen. Über die Woche hinweg würde es dann stetig mehr werden. Am Freitag und Samstag sei der Hochpunkt erreicht.

Das Argument ist verständlich. Weniger Gäste bedeuten weniger Umsatz bei gleichen Kosten für Mitarbeiter, Strom und was sonst noch anfällt. Aber trotzdem gibt es doch Menschen, die auch montags auswärts essen wollen. Sollte da nicht der eine, der doch öffnet, den ganzen Umsatz für sich einstreichen können?

Montags zu schließen bringt mehrere Vorteile

Das sollte man meinen, allerdings scheint es nicht so einfach zu sein. Marco Garofalo vom Restaurant Löwen erzählt, dass Kollegen das schon versucht hätten – mit mäßigem Erfolg. „Montag ist so ein Tag, wo keiner etwas macht“, sagt Garofalo. Außerdem bietet sich der Ruhetag zum Wochenstart an, da nach dem großen Betrieb am Wochenende auch die Ware langsam zur Neige gehe.

Doch neben dem vergleichsweise geringen Betrieb gibt es auch noch andere Gründe, die einen Ruhetag nötig machen. Durch Lockdowns und den Fokus auf die Gastronomie, als eine der Branchen, die stets als erste die Corona-Maßnahmen gespürt hat, gibt es noch einen anderen Faktor, der mindestens genau so wichtig ist.

Es gibt noch weitere Gründe

Abgesehen vom schlechtesten Umsatz der Woche gibt es laut Domenico Wittkopf vom Gasthaus Ott eine einfache Antwort: „Wir haben keine Leute.“ Der Job sei unsicher geworden, das schrecke viele ab. Nach der langen Zeit der Zwangsschließung sei nicht mehr jeder bereit, zurück zu kommen. „Ich würde am liebsten sieben Tage die Woche aufmachen“, sagt Wittkopf. Die Realität macht es aber sogar nötig, zusätzlich den Dienstag als zweiten Ruhetag einzulegen.

Was sind ihre Tipps?

