Mona Hiermaier trifft den Geschmack des Sternekochs: 21-jährige Villingerin gewinnt das Wochenfinale der ZDF-Küchenschlacht

Locker, zielgerichtet und mit viel Motivation stand Mona Hiermaier aus Villingen in der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ am Herd und erkochte sich den Wochensieg. Auch während sich Fernsehkoch und Moderator Nelson Müller mit ihr sprach, blieb Hiermaier fokussiert darauf, in 35 Minuten das Finalrezept von Müller – „Gefüllte Perlhuhnbrust mit Austernpilz-Sauce und Gnocchi“ – auf den Teller zu bringen.