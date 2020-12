In Schwenningen ist es am Sonntagabend zum Brand eines Gartenschuppens gekommen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 18 Uhr alarmiert. Der Dachstuhl des Schuppens, in dem laut Einsatzleiter Peter Kikstein vor allem Holz gelagert war, stand in Flammen. Prekär war der Umstand, dass der Schuppen mitten in dichter Wohnbebauung stand. Zudem lagerten zwei Gaslflaschen in dem Schuppen. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Gasflaschen ins Freie und brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt, die Ursache ist derzeit unklar.

