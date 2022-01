von Jörg-Dieter Klatt

Einen strahlend heißen Sommertag konnte sich keiner der acht ehrenamtlichen Helfer angesichts der nasskalten Witterung so richtig vorstellen. Aber genau dafür setzten sich die Acht jetzt ein. De Gruppe packte kräftig zu und stemmte Balken um Balken in die Höhe um einen weiteren Bauabschnitt für den Neubau des Technikraumes für das vereinsgeführte Freibad in Tannheim in Angriff zu nehmen.

Lage um Lage werden Schotter, Kies und Sand in das alte Becken verfüllt, damit künftig die Wassertiefe auf 1,45 Meter beschränkt bleibt. Karl Baumgärtner führt mit geschickter Hand den kleinen Bagger. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Mit zufriedenen Mienen ließ sich die Truppe danach das Feierabendbier munden, nicht ohne dass die wenigen Holzreste zu einem wärmenden Feuerchen in einem alten Schubkarren entzündet wurde. Ja, der Stolz des Handwerkers war dabei deutlich spürbar, zumal das Geleistete vielen Menschen zur Freude gereichen soll.

So wird ein weiteres Mal der Spruch vom Freibadvorsitzenden Ulrich Murawski unterstrichen. „Was wir selber machen können, werden wir auch selber machen!“ Diese Losung und die enorme Spendenbereitschaft in der Bevölkerung sowie die monetäre Unterstützung seitens der politisch Verantwortlichen der Stadt Villingen-Schwenningen und des Landes Baden-Württemberg lassen die Zukunft dieses kleinen, aber feinen Familienbades am Rande der Doppelstadt in rosigem Licht strahlen.

Das Werk, das soll den Meister loben. Freiwillige Helfer haben die ersten Balken für den Anbau des Technikraums am Tannheimer Freibad aufgerichtet. Das Feierabendbier mundet trotz kühlem Nieselregen. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Seit gut sechs Jahren nun laufen die Planungsarbeiten, welche die Zukunft des Bades sicherstellen sollen. Der große Zusammenhalt in der Tannheimer Bevölkerung sowie die mentale Unterstützung zahlreicher Prominenz sicherten zunächst die Grundfinanzierung. Die geschickte Planung der Vereinsverantwortlichen sowie der Wille zum Erhalt des Bades sind stete Motivation für die Ehrenamtlichen, hier Hand anzulegen.

Wenn schon das Wetter nicht wärmt, soll es ein kleines Feuer tun. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Eine besondere Herausforderung stellt das Auffüllen des alten Schwimmbeckens mit Schotter und Sand dar. Wenn die künftige Wassertiefe von 1,45 Metern erreicht sein wird, soll eine stabile Kunststofffolie eingelegt und damit den neuen Beckenboden bilden.

In dem nun aufgerichteten Anbau werden Sanitärräume und technische Anlagen für die Wasseraufbereitung untergebracht werden. In den kommenden Wochen sollen, wenn es das Wetter zulässt, die Außenwände erstellt und mit dem Innenausbau begonnen werden.