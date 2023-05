Frisch, fromm, fröhlich, frei. Turnvater Jahn würde sich mitfreuen, denn mit 689 Mitgliedern und einem Zuwachs von 47 Personen erreichte der Turnverein (TV) Schwenningen einen neuen Mitgliederhöchststand. Das verkündete Vorsitzender Jürgen Kathofer erfreut bei der Hauptversammlung im Weinhaus Siber, wobei er auch auf den Hintergrund der zurückliegenden schwierigen Jahre wegen Corona verwies. Die Anzahl der weiblichen Mitglieder stieg von 371 auf 401, die der männlichen Mitglieder von 271 auf 288 Personen. Und die Anzahl der Aktiven erhöhte sich sogar von 521 auf stolze 572 Personen.

Daneben zählt der Verein neun Kampfrichterinnen und Kampfrichter sowie 28 Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Diese werden von elf Helfern und Assistenten unterstützt. „Unsere Übungsleiter und Helfer verrichteten für die aktiven Mitglieder insgesamt achtzig Sportstunden im Monat, das waren 980 Stunden im Jahr“, informierte der Vorsitzende. Kathofer erwartet in den kommenden Jahren einen Generationswechsel bei den Übungsleitern.

Die Corona-Jahre, Hallen-Schließungen, Mieten, hohe Versicherungsbeiträge und Verbandsumlagen sowie hohe Anschaffungskosten für Sportgeräte und der Ausfall von Veranstaltungen schlagen 2022 finanziell durch, informierte der TV-Chef. Freude gab es beim letzten Strohpark durch den Sieg der TV-Strohfigur „Ballerina“ sowie die guten Erfahrungen mit der neuen verantwortlichen Pro-Strohpark-GbR.

Für 2023 kündigte der Vorsitzende an, man werde neue Fun-Sportarten suchen und Gruppen bilden. Angefangen habe man bereits mit einer neuen Mädchen-Gruppe unter Leitung von Simone Merz und Clara Weber. Außerdem wurde die Jugendvolleyballgruppe gerade erfolgreich neu aufgestellt. Detailliert wurde das Geschehen im vergangenen Vereinsjahr dargestellt von Finanzreferentin Susanne Schwanz, von Geschäftsstellenleiterin und Schriftführerin Silvia Sauter sowie dem Gesamtabteilungsleiter Timo Seltmann.

Turngaupräsident Jürgen Koch vom Turngau Zollern-Schalksburg freute sich in seinem Grußwort, dass es beim TV Schwenningen noch keinen Aufnahmestopp im Kinderbereich gibt, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Die Turnvereine des Gaues würden in den Kindergärten mit besonderen Aktionen wie dem Bewegungspass bei zwei bis siebenjährigen Kindern für Fitness und Freude an sportlichen Übungen werben. Bürgermeisterin Roswitha Beck lobte die beachtliche Anzahl von Übungsleitern und Aktiven im Verein. „Hier wird wertvolle Kinder- und Jugendarbeit geleistet, die wir von Seiten der Gemeinde gerne finanziell fördern“, strahlte Beck. Der TV könne positiv in die Zukunft blicken, hier werde großer Zusammenhalt praktiziert.

Bei den Wahlen wurde Jenny Haselmeier neue stellvertretende Vorsitzende, die das Amt von Karola Reif übernahm. Karola Reif bleibt als Beisitzerin im Ausschuss erhalten. Christian Glückler bleibt Beisitzer. Vorsitzender Jürgen Kathofer verabschiedete mit Blumen und unter großem Beifall der Mitglieder seine langjährige Stellvertreterin Karola Reif, die sich besonders in den vergangenen beiden Jahren als stark geforderte Vorsitzende besondere Verdienste erworben habe. Karola Reifs letzte Amtshandlung als Stellvertreterin war die Übermittlung des Dankes in Form eines schönen Geschenkes des größten Schwenninger Vereines an den engagierten Vorsitzenden Jürgen Kathofer.

Zu Ehrenmitgliedern ernannte der Vorsitzende die Mitglieder Harald „Harry“ Blänkner, Rudi Schwanz, Oswin Greber, Johann „Jonny“ Grathwohl und Claudia Siber. Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte Jürgen Kathofer die Mitglieder Sandra Baaske und Gerhard Gutmann. Schon 40 Jahre lang gehören Regina Eisemann, Petra Glückler, Adalbert „Adi“ Mattes und Martin Steidle dem Turnverein an. Dafür wurden sie, wie auch die neuen Ehrenmitglieder und die für 25 Jahre Geehrten, vom Vorsitzenden mit Urkunden, Geschenken und Eintrittskarten zur Gartenschau Balingen geehrt. Verabschiedet wurden die Übungsleiterinnen Michaela Schreyeck und Gabi Fischer, wie auch Übungsleiter Martin Steidle.

Termine in diesem Jahr sind am 15. und 16. Juni der Besuch des Gaukinderturnfestes in Balingen sowie vom 21. bis 23. Juli des Landeskinderturnfestes in Esslingen. Am 17. September bewirtet der Verein den Strohpark und am 16. September veranstaltet der TV mal wieder ein Beachvolleyballturnier neben der Heuberghalle. Im November stehen am 12. der Kinderturntag und am 26. die Jahresabschlussfeier auf dem Programm. Im August 2024 ist der Turnverein 125 Jahre alt. Wie das gefeiert wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.