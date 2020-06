Villingen-Schwenningen – In den letzten drei Jahren wurden im VS-Trinkwassernetz regelmäßig koliforme Keime nachgewiesen. Woher die kamen, ist bis heute ein Rätsel. Die Leitungen mussten daraufhin gechlort werden. viele Verbraucher mussten ihr Trinkwasser abkochen.

Weitere Eingrenzung: Aufwendige und engmaschige Messungen im vergangenen Jahr brachten letztlich keinen Hinweis auf die genaue Ursache.

Allerdings habe man jetzt eine Vermutung. Die Auswertungen würden darauf hindeuten, dass der Ursprung der Keime in den Ablagerungen im Leitungsnetz nördlich der Römer-, beziehungsweise der Schopfelenstraße in Schwenningen zu finden sein könnte, erklärt Martin Hauger, Sachgebietsleiter für den technischen Betrieb bei den Stadtwerken (SVS). Im vorgelagerten Netz sei nichts zu finden gewesen.

Experten im Einsatz: „Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diesen Bereich genau zu überprüfen und die Leitungen zu spülen“, erzählt SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter. Knapp 100.000 Euro lassen sich die Stadtwerke diese verfeinerte Suche kosten. Engagiert wurde für die Umsetzung das Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe, das in seiner Außenstelle in Dresden über Spezialisten für derartige Trinkwasser-Probleme verfügt.

Die Sedimente aus dem Filter werden später unter dem Mikroskop untersucht. | Bild: Fröhlich, Jens

So funktioniert die Spülung: „Um die Messung überhaupt machen zu können, wurde das Trinkwasser mehrere Wochen nicht gechlort“, verrät Köngeter. Mit Chlor im Wasser sei eine Suche aussichtslos. Zuerst werden Leitungen über sogenannte Schieber in der Straße so eingestellt, dass lediglich Wasser aus einem Straßenzug zur Messstelle strömt. Über einen desinfizierten Absaugstutzen – um Messwerte nicht zu verfälschen – wird dann unter Druck Wasser entnommen.

Vor der Spülung müssen mehrere Hydranten eingestellt werden, dass das Wasser nur durch eine definierte Leitung zur Messtelle fließen kann. | Bild: Fröhlich, Jens

Am Auslass zweigt Techniker Andreas Glöckner vom Technologiezentrum Wasser in regelmäßigen Abständen Proben für die mikrobielle Untersuchung ab. Die zeitliche Abfolge sei wichtig, um bei möglichen Problemen anhand der Fließgeschwindigkeit in der Leitung den Ursprung genau bestimmen zu können, erklärt er. Das Wasser passiert im Anschluss Messgeräte für Trübung, Temperatur, Eisen- und Mangangehalt, ehe es durch ein riesiges Sieb auf den Gehweg sprudelt.

Video: Fröhlich, Jens

„54 Kubikmeter pro Stunde“, rechnet Glöckler vor. Die Sedimente, die hängenbleiben, werden später im Labor mikroskopisch untersucht. Positiver Nebeneffekt der Spülung: Durch den erhöhten Wasserfluss sowie den Druck werden auch lose Ablagerungen aus den Leitungen gespült, ein möglicher Nährboden für Keime.

Diese Ausbeute an Sediment hat die fünf Minuten dauernde Spülung der Leitung in der Stuttgarter Straße zu Tage gebracht. | Bild: Fröhlich, Jens

Jede Wasserentnahme dauert zwischen fünf und 30 Minuten, je nach Länge und Durchmesser des untersuchten Abschnittes.

Video: Fröhlich, Jens

So geht es weiter: Nach umfangreichen Planungen und einer Analyse des Leitungsnetzes im Vorfeld, laufen die Spül-Arbeiten nun sei Montag. 30 von 106 Messpunkten waren am Donnerstag bereits abgearbeitet. „Bis Ende kommender Woche sollten wir alle Straßenzüge schaffen“, gibt sich Glöckner zuversichtlich. Danach wird ausgewertet. „Wir hoffen, dass die Ursache dann feststeht“, so Köngeter. „Unser Ziel ist es, Verbrauchern ungechlortes Trinkwasser liefern können.“ Sollte trotz aller Anstrengungen erneut kein Hinweis feststehen, könnte das angesichts Kosten und Aufwand am Ende auf eine dauerhafte Chlorung des Schwenninger Trinkwassers hinauslaufen.

Coliforme Keime: Die Indikator-Keime sind für Menschen erst einmal ungefährlich. Sie sind Teil des natürlichen Biofilms im Wasser, der in jedem Wassernetz zu finden ist. Erhöhen sich die Werte allerdings, deutet dies auf ein Ungleichgewicht in dieser natürlichen Schicht hin. Es könnten sich dann auch gefährliche Erreger, wie Coli-Bakterien, Enterokokken und Legionellen vermehren, die bei Menschen Darm- und Magenerkrankungen sowie Lungenentzündung hervorrufen können. Diese gefährlichen Erreger wurden in VS jedoch noch nicht nachgewiesen.

Chronologie: Im August 2017 wurden bei den üblichen Trinkwasserkontrollen an fünf von 18 Messstellen coliforme Bakterien entdeckt. Das Gesundheitsamt hat daraufhin eine Abkoch-Anordnung erlassen. 26 000 Haushalte in Schwenningen, Villingen und Dauchingen waren betroffen.

Sofort wurde mit der Chlorung begonnen. Das Abkochgebot wurde Ende August wieder aufgehoben.

Im August 2018 traten erneut coliforme Bakterien auf. Das Trinkwasser in Schwenningen musste gechlort werden.

Diese Bakterien sind keine Krankheitserreger. Sie finden sich häufig in der Umwelt, in der Erde oder auf Blattpflanzen. Das Gesundheitsamt erklärt es so: „Es sind Indikatorkeime, die anzeigen, dass das Schutzschild des Versorgungssystems eine Lücke hat.“

Und auch im Jahr 2019 kam es zu einer Belastungen des VS-Trinkwassers mit coliformen Bakterien.

